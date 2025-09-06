С начала полномасштабного вторжения Европа оказала поддержку Украине примерно на $150 млрд, говорит LIGA.net шведский дипломат Фредрик Лейдквист.

Может звучать, будто это много, но это не так. "Сравните эту сумму с постковидными субсидиями, которые ЕС смог мобилизовать после COVID на сумму $800 млрд, – предлагает он. – Так что это не вопрос ресурсов, они есть. Это просто вопрос расстановки приоритетов и политической решимости, а для этого нужно иметь понимание".

Лейдквист – один из тех дипломатов, кто причастен к построению европейской системы безопасности. Он был послом Швеции в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и стал первым послом и специальным посланником Швеции по противодействию гибридным угрозам. Сейчас он возглавляет Стокгольмский центр восточноевропейских исследований (SCEEUS) при Шведском институте международных отношений.

Дипломат говорит: ЕС пропустил момент, когда нужно было среагировать на российскую угрозу. Поэтому теперь жизненно важно всеми силами не дать Кремлю насладиться плодами своей агрессии. Но этому мешает усталость и ностальгия европейцев.

Из этого текста вы узнаете:

почему без поражения в Украине россияне не изменятся;

от чего на самом деле устали европейцы (спойлер – нет, это не Украина);

почему, несмотря на множество тревожных тенденций, вектор поддержки все же положительный.