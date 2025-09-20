Спецпризначенці Служби безпеки виконують топові операції на полі бою та в глибокому тилу ворога, каже голова СБУ Василь Малюк: "Ви бачили, окрім "Павутини", скільки всього ми зробили. За цим стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя".

Однак такі спецоперації – не для початківців, і підрив Кримського мосту – це не те, з чого починається служба, пояснюють LIGA.net у спецпідрозділі СБУ "Альфа" (ЦСО "А"). Спочатку кандидат проходить складний відбір, навчання й адаптацію.

"До участі в гучних спецопераціях СБУ, які змінюють хід війни, новачків не допустять, – каже LIGA.net спецпризначенець СБУ. – Операції, подібні "Павутині", виконують виключно підготовлені фахівці. Від цього залежить і успіх місії, й життя людей".

Як потрапити на службу в СБУ та які відбори потрібно пройти – пояснюємо детально.