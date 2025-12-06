Ще пів року тому російські "шахеди" заходили на Київ на висоті 2 км, а зараз йдеться уже про 3,5-4 км. На такій відстані вони стають недоступними для деяких видів зброї.

Але старенький радянський комплекс "Тунгуска" справляється із ворожими "шахедами" не гірше за німецькі "Гепарди", розповідає LIGA.net військовослужбовець Кирило: ""Тунгуска" має характер – за потужністю і швидкістю вона відчутна". Ми побували на позиції екіпажу "Тунгуски": хто ці люди і як це – відбивати атаки на Київ у режимі 24/7.