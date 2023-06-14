Підрив Каховської ГЕС створив додаткову загрозу для окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції – з водосховища живились ставки-охолоджувачі ЗАЕС. Тепер водозабір неможливий.

Настав вирішальний момент для ядерної безпеки, заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Він приїхав до України для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та оцінки загроз для атомної електростанції.

"Ситуація контрольована. Але це не значить, що вона безпечна", – каже LIGA.net начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк.

Які ризики існують для роботи ЗАЕС – LIGA.net розбиралась разом з експертами з ядерної енергетики та безпеки.

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ВОДИ ЗАМАЛО. ЩО ТУРБУЄ МАГАТЕ

13 червня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до України, щоб представити програму допомоги з подолання наслідків прориву Каховської ГЕС. Після зустрічі з президентом Зеленським він заявив, що вирушає на ЗАЕС, аби побачити, що там відбувається.

Загалом він оцінив ситуацію як "нестабільну".

"Ми все ще перебуваємо у відносно небезпечній ситуації, і МАГАТЕ тут, щоб спробувати запобігти чомусь дуже поганому", – каже Гроссі.

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Вже за два дні після підриву дамби – з 8 червня – система охолодження ЗАЕС втратила можливість підживлюватися водою з Каховського водосховища. Вода у водоймі опустилась нижче рівня, який дозволяє здійснювати водозабір. Експерти МАГАТЕ побоюються, що за кілька тижнів ситуація може стати критичною.

В Енергоатомі запевняють, що ситуація на ЗАЕС поки контрольована. Енергоблоки не працюють з вересня 2022 року. Відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача немає, нагадують у компанії.

ДОВІДКА. Держатомрегулювання обмежила експлуатацію енергоблоків окупованої ЗАЕС станом "холодний зупин". Усіх, крім одного – енергоблоку №5. До моменту теракту на Каховській ГЕС (і досі) він залишався в стані "гарячого зупину".

ПРОБЛЕМА БЛОКА №5. ЯК ПОМ'ЯКШИТИ НАСЛІДКИ

Ймовірні сценарії зникнення Каховського водосховища проробляли й під час проєктування ЗАЕС, й вже після руйнування греблі, пояснює LIGA.net в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Експлуатаційна організація, за його словами, розробила комплекс заходів, які дозволять пом'якшити наслідки підриву і гарантувати безпечну експлуатацію станції. Ці заходи з безпеки передбачають два напрямки.

Перший – створення запасів водних ресурсів у межах промислового майданчика ЗАЕС. Другий – зменшення водоспоживання, щоб ставок-охолоджувач можна було використовувати ще довго.

Тому 9 червня Державна інспекція ядерного регулювання розпорядилась перевести в стан "холодний зупин" і енергоблок №5 (не виконано).

Це не означає, що він припинить споживати воду зовсім.

Енергоблоки атомних станцій потребують постійного охолодження. У разі їхньої зупинки на станціях відбувається відділення тепла від ядерного палива. Навіть після того, як стрижні аварійного захисту опустилися і блоки переведені в підкритичний стан, пояснює LIGA.net Гуменюк.

Якщо не відводити тепло від ядерного палива, каже експерт, може повторитись аварія, яка відбулась на АЕС "Фукусіма" у 2011 році.

"Зараз всі шість енергоблоків вже знаходяться у підкритичному стані. Стрижні аварійного захисту опущені, і ланцюгова реакція в паливі припинилася, – розповідає Гуменюк. – З'являється тільки залишкове енерговиділення. Це допоможе зменшити водоспоживання".

"Коли енергоблоки переведені у холодний зупин, можна кілька місяців забезпечувати ядерно-радіоактивну безпеку і непошкодження активних зон реакторних установок ЗАЕС", – говорить в.о. голови Держатомрегулювання.

Проте є одне суттєве "але". Все це можливо за умови відповідального менеджменту на ЗАЕС. Якого наразі, на жаль, немає, нагадує Коріков.

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ДЛЯ ЧОГО ОКУПАНТАМ КОНТРОЛЬ НАД ЗАЕС

Те, що ЗАЕС контролюють росіяни, робить ситуацію дуже нервовою, підтверджує Гуменюк. Вони не зацікавлені у безпечній роботі ЗАЕС. Станція їм потрібна виключно як інструмент ядерного шантажу.

Все, що відбувається на станції, суперечить стовпам безпеки МАГАТЕ.

В.о. голови Держатомрегулювання перераховує: на персонал чинять шалений тиск і залякують. До роботи залучають людей, які не мають належної кваліфікації. Частина обладнання демонтована або викрадена. Окупантів стало більше. Виробничі приміщення енергоблоків та ремонтні приміщення використовуються як укриття для техніки, зброї та вибухівки.

Система аварійного реагування повністю зруйнована.

Зовнішній кризовий центр, який знаходиться у Запоріжжі, на підконтрольній Україні території, просто не отримує дані про стан обладнання систем ЗАЕС – окупанти його відключили, додає Коріков.

Заходи зниження споживання води окупанти не виконують, каже він. До персоналу на проммайданчику ЗАЕС уже довели необхідність переведення енергоблока №5 у стан холодного зупину. Але рішення не виконане – окупаційна адміністрація не дозволяє це зробити.

Коріков сподівався, що очільник МАГАТЕ зможе переконати російських окупантів перевести енергоблок у холодний зупин.

Але вже 14 червня Гроссі відклав свою поїздку на Запорізьку АЕС – вирішив дочекатись можливості безпечно доїхати до станції.

Ігноруючи це рішення, росіяни порушують навіть власне законодавство, каже LIGA.net незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня членкиня колегії ДІЯР Ольга Кошарна.

"Указ Путіна визнає, що українські ліцензії на експлуатацію Запорізької АЕС діють до 1 січня 2028 року, – говорить вона. – Але я впевнена, що вони не переведуть блок у стан холодного зупину. Щоб спробувати примусити Україну та світ до переговорів у разі нашого контрнаступу".

Питання переведення цього енергоблока у стан холодного зупину є одним з найбільш дискусійних серед експертів.

Енергоблок №5 росіяни можуть впродовж трьох діб вивести в критичний стан і на потужність, попереджав за кілька днів до теракту на Каховській ГЕС колишній радник президента НАЕК "Енергоатом" Георгій Балакан.

Окупанти можуть пояснити це необхідністю забезпечити енергією саму ЗАЕС. "Тоді, навіть після зупинки реактора, рівень залишкових енерговиділень підніметься із 1,46 MW до 15 MW", – зазначає він.

Якщо ж потім росіяни спровокують повну втрату енергоживлення, то відлік піде не на десяток днів до пошкодження активної зони, а на години.

Раніше енергоблок був потрібен для нормальної роботи ЗАЕС, переконує Коріков: "Рішення (про холодний зупин. – Ред.) мало бути ухвалено за фактом певної події. Подія (теракт на Каховській ГЕС. – Ред.) відбулася, рішення ухвалили, його потрібно виконувати".

ДОВІДКА. Енергоблок №5 не відключили раніше, бо він генерував пару, яка йшла на зменшення рідких радіоактивних відходів та обігрів приміщень взимку, стверджує Гуменюк: "Блоки, які стоять у холодному зупині, обігрівають тільки перший контур. Але є багато трубопроводів, які потрібно було обігрівати, аби вони не замерзли та їх не порозривало". Також пара від цього енергоблока була потрібна, щоб забезпечити роботу генераторів.

Ці причини не є достатньо вагомими, наголошує Кошарна. Стан холодного зупину дав би більший запас часу до важкого пошкодження активної зони, яке може призвести до аварії, подібної до Фукусіми.

"Пріоритети незіставні, – пояснює Кошарна. – Уявімо гіпотетично, що немає зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, не включилися 20 резервних генераторів, не працюють мобільні генератори. Немає енергії, щоб працювали помпи. Немає води. Від моменту цієї події до розплавлення активної зони із радіоактивністю у разі холодного зупину пройде вісім днів. Якщо блок зупинити гарячим – лише 27 годин".

Тому переводити енергоблок №5 потрібно було ще у березні минулого року. Тоді можливостей вплинути на ситуацію було трохи більше.

"Виконання тих п'яти принципів захисту ЗАЕС, які представив Гроссі, ніхто не може гарантувати, – наголошує Кошарна. – Росія бреше, що у них на території станції ЗАЕС ані техніки, ані військових, ані боєкомплектів немає".

ЯКИМИ Є РИЗИКИ АВАРІЇ НА ЗАЕС

Місія МАГАТЕ продовжить свою роботу на території ЗАЕС, каже Гроссі. Він планує ротацію експертів: "Ми намагаємось зробити наш процес якомога помітнішим і ефективнішим, щоб уникнути ядерної аварії".

Команда ризикує стати заручниками росіян на ЗАЕС, говорить Кошарна. Зараз вони ні на що не зможуть вплинути.

"Місія не може вільно спілкуватись з персоналом ЗАЕС, не може пересуватися станцією. Весь час з ними перекладач із ФСБ, який не володіє термінологією, – розповідає експертка. – Вони пересуваються маршрутами, визначеними окупантами. Не мають доступу до всіх приміщень ЗАЕС. Не мають доступу до офіційного розподільчого пристрою ще з березня. Не впливають на технічні рішення керівництва".

Усі наступні місії жодного сенсу не мають, переконана вона.

"Ми можемо констатувати, що ризики аварії на ЗАЕС зростають, а наші можливості реагувати на ці ризики значно зменшуються, – додає Коріков. – Це відбувається, попри присутність місії МАГАТЕ з вересня 2022 року".

Говорити про те, які наслідки може мати подібна аварія, експертам складно – на це впливатиме забагато факторів. Другого Чорнобиля точно не буде, вважає Гуменюк. Не той тип енергоблока, корпусний реактор та значна кількість безпекових модифікацій роблять ЗАЕС безпечнішою.

Але аварія, подібна до тої, яка відбулась на АЕС у Фукусімі, можлива. Найгірший варіант: якщо не вистачить електроенергії й води, почне плавитися паливо, а потім – активна зона реактора, додає він.

"Радіаційних наслідків аварії ми не можемо спрогнозувати, – каже він. – Все буде суттєво залежати від кількості пошкоджених енергоблоків, ступеня пошкодження, від погодних умов, які будуть на той час. Від дій росіян, які можуть ускладнити розвиток аварії".

Це буде аварія з суттєвим радіоактивним забрудненням, яке стане проблемою не лише України, а й більшої частини Європи.

Фукусімський варіант розвитку подій – не єдиний. "У персоналу є інструкції з ліквідації аварій і з управління важкими аваріями, – пояснює Гуменюк. – Щоб, якщо не запобігти, то хоча б мінімізувати викиди у навколишнє середовище і радіоактивне забруднення".

Факт, що енергоблоки стоять дуже довго в режимі зупину та енерговиділення у них невелике, спрощує управління цими аваріями. Але станція має бути деокупована і демілітаризована. Допоки вона перебуває під контролем окупантів, ніхто не може почуватися безпечно.

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