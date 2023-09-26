"Трамп може психанути". Клімкін – про підтримку США, візит Зеленського та сварку з Польщею

Геополітична осінь не буде простою для України, попереджали в МЗС влітку. США входять у виборчий рік та мають бюджетні чвари у Конгресі. Саміт G20 не зміг прямо засудити РФ. Стосунки з Польщею загострились. А вибори у сусідніх державах можуть привести до влади "нових орбанів".

"Україна – це одне з трьох-чотирьох питань (світової політики. – Ред.), але не питання номер один з великим відривом. Ми не в топі з точки зору уваги, – пояснює LIGA.net ексголова МЗС Павло Клімкін. – Це виклик".

LIGA.net поговорила з Клімкіним про ситуацію в США за рік до виборів та візит президента Зеленського до Вашингтона, сварки з Польщею, стратегію Заходу на війну та інші виклики на міжнародній арені.

Ми обрали для вас найцікавіші цитати Клімкіна, а повну відеоверсію інтерв’ю дивіться на YouTube-каналі LIGA.net.

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"УКРАЇНА – НЕ КЛЮЧОВЕ ПИТАННЯ НА ВИБОРАХ У США"

Україна перестає бути питанням №1. "Люди, які з нами працюють, починають дивитися ліворуч і праворуч. Кожен дивиться на мапу Африки та думає, де ж там черговий переворот. Хтось дивиться на Близький Схід. Хтось – на [диктатора КНДР] Кім Чен Ина. Хтось – на Карабах.

Минулого року ми звикли, що всі починали свій день з кави та думки про Україну. Цього вже немає. Це факт. Україна – це одне з трьох-чотирьох питань, але це не є питанням номер один з великим відривом. Ми не в топі з точки зору уваги… Це, як на мене, основний виклик.

Другий – світ стає все більше непередбачуваним, у ньому все більше невизначеності. Для деяких диктатур, як для Росії, це найкраще".

І не є головною темою виборів у США. "Багато хто каже, що Байдену важливо виграти – хай він виграє війну проти Путіна і піде на вибори. Я б сам дуже хотів цього. Але більшість американців голосують, [враховуючи питання] інфляції, цін на бензин, іпотеки, злочинності, імміграції, Китаю.

Україна є для багатьох якимось позитивним фоном. Але наше питання – щонайменше поки – не є ключовим в американських виборах".

Візит президента Зеленського до Вашингтона – нагода це виправити. "Перше – показати, що ми однозначно в топі й без нас цей топ не складається. І друге, це ще важливіше: має бути стратегія не на осінь і не на весну, а до американських виборів".

Є ризик зупинки урядових структур у США. "За 10 днів є реальний шанс шатдауна – що не буде фінансування держустанов. Мої вашингтонські друзі оцінюють його 50 на 50. Це не зачіпає постачання зброї, але, наприклад, тренування наших військових і ще багато речей зачіпає".

"ЗАХІД ЗНАЧНОЮ МІРОЮ НЕ РОЗУМІЄ РОСІЮ"

Республіканці хочуть бачити план перемоги. "Зверніть увагу, що почав говорити спікер від республіканців у Конгресі Маккарті. Він завжди говорив про підзвітність. Чули колись раніше, щоб він казав: а де стратегія перемоги? Він почав говорити це тільки в останніх двох інтерв'ю.

"Республіканці, яких я знаю, кажуть: "Без питань, Україну підтримувати будемо, навіть ризикувати чимось політичним. Але я приїжджаю до себе в округ, і виборці питають, що далі. Я маю щось їм відповісти. Я не можу підтримувати стратегію, яка є необмеженою в часі".

Проте більшість з них – за Україну. "На сьогодні шість республіканців категорично проти допомоги нам, і десь 25-28 вагаються… Але станом на сьогодні щонайменше 70% республіканців у Конгресі – точно наші".

Проблема – не тільки з республіканцями. "Серед демократів – далеко не всі фанати допомоги Україні. Там є декілька лівих флангів. Вони теж кажуть: "А давайте з кимось почнемо розмовляти. – Про що? – Ну яка різниця? Почнімо розмовляти, а потім подивимося".

Білий дім не готовий підіймати ставки. "Кірбі кілька разів казав, що ескалація нікому не дасть зиску. Я кажу американцям: якщо не підіймаєте ставки, то як виграєте війну? Щоб виграти її, потрібно воювати, чимось ризикувати. Вони не хочуть. А хочуть, щоб війна була контрольована".

Захід не розуміє Росію. "Вони кажуть, що колись сподівалися на Медведєва, що він був такий собі прогресивний… А от тепер він пише такі пости. Я кажу: ні тоді ви не бачили справжнього Медведєва, ні зараз. Захід значною мірою не розуміє Росію, не хоче зрозуміти".

І його бачення перемоги відрізняється. "Вони... хочуть, щоб Путін зазнав strategic failure. Щоб він зазнав фундаментальної проблеми, буквально – не виграв. Між "Путін не виграв" і "Путін програв" – всесвіт.

Захід не бачить перемогу як військову. Він бачить перемогу комплексну. Тут придушити економічно, тут ізоляція, тут обрізати технології... І ось так присаджувати. А ми за це платимо, по-людськи платимо".

"ТРАМП НЕ ЗАХОЧЕ ЗГАНЬБИТИ АМЕРИКУ"

Повернення Трампа необов’язково дорівнює зливу України. "Трамп все ж першим поставив нам Javelin, хоч їх було небагато… Держсекретар і міністр оборони тоді багато зробили особисто, але саме Трамп це рішення ухвалив. І Трамп може "психанути" тільки так…

"Прийде Трамп – і нам все, кінець" – така логіка дуже поверхнева. Трамп бачить світ у цінностях Старого Завіту… Він бізнесмен".

Для нього домовитися з Путіним – може бути (варіантом. – Ред.). Але домовитися так, щоб це ганьбило Америку… У нього ж принцип make America great again. Ця історія не піде, якщо всі будуть показувати на Трампа пальцями й казати: "Ти домовився з Путіним і зганьбив нас усіх".

І доля Трампа дуже непевна. "Сьогоднішні кримінальні справи знижують рейтинг Трампа серед демократів, але головне – серед незалежних (виборців. – Ред.). Навіть є певний невеличкий прошарок республіканців – за різними підрахунками, від 8% до 15% – які не голосуватимуть за нього. І це може відіграти роль у штатах, які вагаються.

Чи може відіграти у всіх – ніхто вам зараз не скаже. Але ці вибори простими не будуть і нас 100% зачеплять, у негативному сенсі".

Вибори в Україні під час війни – загроза. "Це буде роздирати країну і роздмухувати емоції… Є більш-менш об'єднане солідарне середовище в українському суспільстві. Почнуться вибори – всі про всіх все скажуть".

Але партнери дійсно можуть про них просити. "Це 100% не тільки ідея Ліндсі (Грема, сенатора. – Ред.). Це питання обговорюється й обговорюється в американській адміністрації… Моє відчуття: наші союзники можуть сказати, що вибори – бажані. Чи буде це звучати, я не знаю. Я дуже переживаю, що Росія використає це на 120%".

"ПЕРЕГОВОРИ ЩОДО ЄС БУДУТЬ ФЕНОМЕНАЛЬНО СКЛАДНИМИ"

Емоції довкола України допомагають владі Польщі. "Весь емоційний обмін зараз насправді польській владі допомагає на виборах. Вони свої пару відсотків на цьому візьмуть".

Частина вини є на всіх. "Є те, що ми проспали, проґавили… Поляки проґавили, коли були ризики з постачанням (зерна. – Ред.), баланс цін, баланс обсягів. Єврокомісія проґавила, але нам було не до цього.

У нас теж є своя частина провини, але набагато менша… Поляки зараз намагаються ще й на когось цю провину пересунути".

Скандал впливає на ставлення до українців у Польщі. "Мені кажуть польські друзі, що до українців ставлення ще не радикально, але змінюється. Хоча ми їм економіку майже врятували. Ми там позаймали всі можливі – особливо в нижньому сегменті – робочі місця".

Ризику для збройного хабу в Польщі немає. "Скільки б вони не говорили емоційних речей – вони це не будуть робити... Наші друзі з ними поговорять, ми з ними поговоримо. Неприємних розмов буде багато".

Але переговори про членство в ЄС будуть складними. "Ми говорити формально будемо з Брюсселем, але поляки будуть співвизначати позицію... А зараз ми отримали ще й емоційний фонд для цього...

"Я не думаю (що Польща блокуватиме членство України в ЄС. – Ред.). Але затягувати й виставляти вимоги – 100%".

Орбан (прем'єр-міністр Угорщини. – Ред.) це буде робити, я вам майже обіцяю. Подивимося, який словацький уряд ще отримаємо, можливо – Фіцо (проросійський кандидат у Словаччині. – Ред.)".

Битва за Центральну Європу – попереду. "У мене дуже велике занепокоєння щодо Словаччини. У нас є Угорщина, у нас є Румунія. Ми в жодному разі не маємо програти Центральну Європу".

Бо Україна в Євросоюзі – це страшний сон Путіна. "Для Путіна ЄС – так само небезпечно, як і НАТО… Він буде намагатися цей процес роздовбати в хлам. Він не пошкодує для цього нічого".

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