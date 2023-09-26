"Трамп может психануть". Климкин – о поддержке США, визите Зеленского и ссоре с Польшей

Геополитическая осень не будет простой для Украины, предупреждали в МИД еще летом. США входят в избирательный год и имеют бюджетные распри в Конгрессе. Саммит G20 не смог прямо осудить РФ. Отношения с Польшей обострились. А выборы в соседних государствах могут привести к власти "новых орбанов".

"Украина – это один из трех-четырех вопросов (мировой политики. – Ред.), но не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания, – объясняет LIGA.net экс-глава МИД Павел Климкин. – Это вызов".

LIGA.net поговорила с Климкиным о ситуации в США за год до выборов и визите президента Зеленского в Вашингтон, ссорах с Польшей, стратегии Запада на войну и других вызовах на международной арене.

Мы выбрали для вас интересные цитаты Климкина, а полную видеоверсию интервью смотрите на YouTube-канале LIGA.net.

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"УКРАИНА – НЕ КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС НА ВЫБОРАХ В США"

Украина перестает быть вопросом №1. "Люди, которые с нами работают, начинают смотреть налево и направо. Каждый смотрит на карту Африки и думает, где же там очередной переворот. Кто-то смотрит на Ближний Восток. Кто-то – на [диктатора КНДР] Ким Чен Ына. Кто-то – на Карабах.

В прошлом году мы привыкли, что все начинали свой день с кофе и мысли об Украине. Этого уже нет. Это факт. Украина – это один из трех-четырех вопросов, но это не вопрос номер один с большим отрывом. Мы не в топе с точки зрения внимания… Это, как по мне, основной вызов.

Второй – мир становится все более непредсказуемым, в нем все больше неопределенности. Для некоторых диктатур, как для России, это лучше всего".

И не главная тема выборов в США. "Многие говорят, что Байдену важно выиграть – пусть он выиграет войну против Путина и пойдет на выборы. Я бы сам очень хотел этого. Но большинство американцев голосуют, [учитывая вопросы] инфляции, цен на бензин, ипотеки, преступности, иммиграции, Китая.

Украина является для многих каким-то позитивным фоном. Но наш вопрос – как минимум пока – не является ключевым в американских выборах".

Визит президента Зеленского в Вашингтон – возможность это исправить. "Первое – показать, что мы однозначно в топе и без нас этот топ не складывается. И второе, это еще более важно: должна быть стратегия не на осень и не на весну, а до американских выборов".

Есть риск остановки правительственных структур в США. " За 10 дней есть реальный шанс шатдауна – что не будет финансирования госучреждений. Мои вашингтонские друзья оценивают его 50 на 50. Это не затрагивает поставки оружия, но, например, тренировки наших военных и еще многое затрагивает".

"ЗАПАД В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ НЕ ПОНИМАЕТ РОССИЮ"

Республиканцы хотят видеть план победы. "Обратите внимание, что начал говорить спикер от республиканцев в Конгрессе Маккарти. Он всегда говорил о подотчетности. Слышали когда-то раньше, чтобы он говорил: а где стратегия победы? Он начал говорить это только в последних двух интервью".

"Республиканцы, которых я знаю, говорят: "Без вопросов, Украину поддерживать будем, даже рисковать чем-нибудь политическим. Но я приезжаю к себе в округ, и избиратели спрашивают, что дальше. Я должен что-то им ответить. Я не могу поддерживать стратегию, неограниченную во времени".

Однако большинство из них – за Украину. "На сегодня шесть республиканцев категорически против помощи нам, и где-то 25-28 колеблются… Но по состоянию на сегодняшний день минимум 70% республиканцев в Конгрессе – точно наши".

Проблема – не только с республиканцами. "Среди демократов – далеко не все фанаты помощи Украине. Там есть несколько левых флангов. Они тоже говорят: "А давайте с кем-то начнем разговаривать. – О чем? – Ну какая разница? Давайте начнем разговаривать, а потом посмотрим.

Белый дом не готов поднимать ставки. "Кирби пару раз говорил, что эскалация никому не даст выгоды. Я говорю американцам: если не поднимаете ставки, то как выиграете войну? Чтобы выиграть ее, нужно воевать, чем-то рисковать. Они не хотят. А хотят, чтобы война была контролируема".

Запад не понимает Россию. "Они говорят, что когда-то надеялись на Медведева, что он был такой себе прогрессивный... А вот теперь он пишет такие посты. Я говорю: ни тогда вы не видели настоящего Медведева, ни сейчас. Запад в значительной степени не понимает Россию, не хочет понять".

И его видение победы отличается. "Они... хотят, чтобы Путин потерпел strategic failure. Чтобы он испытал фундаментальную проблему, буквально – не выиграл. Между "Путин не выиграл" и "Путин проиграл" – вселенная.

Запад не видит победу как военную. Он видит победу комплексную. Здесь придавить экономически, здесь изоляция, здесь обрезать технологии... И вот так присаживать. А мы за это платим, по-человечески платим".

"ТРАМП НЕ ЗАХОЧЕТ ОПОЗОРИТЬ АМЕРИКУ"

Возвращение Трампа необязательно равно сливу Украины. "Трамп все же первым поставил нам Javelin, хотя их было немного... Госсекретарь и министр обороны тогда многое сделали лично, но именно Трамп это решение принял. И Трамп может "психануть" только так...

"Придет Трамп – и нам все, конец" – такая логика очень поверхностна. Трамп видит мир в ценностях Ветхого Завета… Он бизнесмен".

Для него договориться с Путиным – может быть (вариантом. – Ред.). Но договориться так, чтобы это позорило Америку… У него же принцип make America great again. Эта история не пойдет, если все будут показывать на Трампа пальцами и говорить: "Ты договорился с Путиным и опозорил нас всех".

И судьба Трампа очень неустойчива. "Сегодняшние уголовные дела снижают рейтинг Трампа среди демократов, но главное – среди независимых (избирателей. – Ред.). Даже есть определенная небольшая прослойка республиканцев – по разным подсчетам, от 8% до 15% – которые не будут голосовать за него. И это может сыграть роль в колеблющихся штатах.

Может ли сыграть во всех – никто вам сейчас не скажет. Но эти выборы простыми не будут и нас 100% коснутся, в отрицательном смысле".

Выборы в Украине во время войны – угроза. "Это будет разрывать страну и раздувать эмоции… Есть более или менее объединенная солидарная среда в украинском обществе. Начнутся выборы – все обо всех все скажут".

Но партнеры действительно могут о них просить. "Это 100% не только идея Линдси (Грэма, сенатора. – Ред.). Этот вопрос обсуждается и обсуждается в американской администрации… Мое ощущение: наши союзники могут сказать, что выборы – желательны. Будет ли это звучать, я не знаю. Я очень переживаю, что Россия использует это на 120%.

"ПЕРЕГОВОРЫ ПО ЕС БУДУТ ФЕНОМЕНАЛЬНО СЛОЖНЫМИ"

Эмоции вокруг Украины помогают властям Польши. "Весь эмоциональный обмен сейчас на самом деле польским властям помогает на выборах. Они свои пару процентов на этом возьмут".

Часть вины есть на всех. "Есть то, что мы проспали, упустили… Поляки упустили, когда были риски со снабжением (зерна. – Ред.), баланс цен, баланс объемов. Еврокомиссия упустила, но нам было не до этого.

У нас тоже есть своя часть вины, но гораздо меньше… Поляки сейчас пытаются еще и на кого-то эту вину передвинуть".

Скандал влияет на отношение к украинским в Польше. "Мне говорят польские друзья, что к украинцам отношение еще не радикально, но меняется. Хотя мы им экономику почти спасли. Мы там заняли все возможные – особенно в нижнем сегменте – рабочие места".

Риска для оружейного хаба в Польше нет. "Сколько бы они ни говорили эмоциональных вещей – они это не будут делать... Наши друзья с ними поговорят, мы с ними поговорим. Неприятных разговоров будет много".

Но переговоры о членстве в ЕС будут сложными. "Мы говорить формально будем с Брюсселем, но поляки будут совместно определять позицию... А сейчас мы получили еще и эмоциональный фонд для этого..."

"Я не думаю (что Польша будет блокировать членство Украины в ЕС. – Ред.). Но затягивать и выставлять требования – 100%".

Орбан (премьер-министр Венгрии. – Ред.) это будет делать, я вам почти обещаю. Посмотрим, какое словацкое правительство еще получим, возможно – Фицо (пророссийский кандидат в Словакии. – Ред.)".

Битва за Центральную Европу – впереди. "У меня очень большая обеспокоенность по Словакии. У нас есть Венгрия, у нас есть Румыния. Мы ни в коем случае не должны проиграть Центральную Европу".

Потому что Украина в Евросоюзе – это страшный сон Путина. "Для Путина ЕС – так же опасно, как и НАТО… Он будет пытаться этот процесс раздолбать во хлам. Он не пожалеет для этого ничего".

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