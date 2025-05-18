В воскресенье, 18 мая, проходит второй тур президентских выборов в Румынии. В них соперничают ультраправый Джордж Симион, которому запрещен въезд в Украину за "систематическую антиукраинскую деятельность", и мэр-реформатор Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал 41% голосов, а Дан – 21%.

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"Если не будет резкого роста явки, Симион станет президентом. Это позволит ему назначать премьера, руководить внешней политикой и армией. Для Румынии это будет очень плохо", – пишет румынский политолог Владимир Бортун в NYT.

LIGA.net перечитала The Guardian, The New York Times, The Financial Times, Balkan Insight, Reuters и сделала пять выводов. Почему для Украины это тоже плохо?