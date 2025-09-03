Китайський лідер Сі Цзіньпін 3 вересня уперше публічно зустрівся з диктаторами Росії і КНДР Володимиром Путіним та Кім Чен Ином. Це сталось на військовому параді в Пекіні на честь 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Дорогою до церемонії 72-річні Путін та Сі розмірковували про те, як "трансплантація органів може призвести до безсмертя". Або хоча б допоможе прожити до 150 років.

Західні оглядачі звернули увагу, що подібні витоки з ретельно спланованого заходу у країні, яка суворо контролює всю інформацію, – це не випадковість. Це – меседж. Тим більше, що і сам парад, і саміт Шанхайської організації співробітництва напередодні перетворились на демонстрацію нового об’єднання автократів під егідою Китаю.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

чи правильно світ зчитав сигнал Китаю про новий порядок;

чи був насправді Путін зіркою цього саміту;

які наслідки для України матимуть події у Китаї.