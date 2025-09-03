Китайский лидер Си Цзиньпин 3 сентября впервые публично встретился с диктаторами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Это произошло на военном параде в Пекине в честь 80-летия завершения Второй мировой войны.

По дороге к церемонии 72-летние Путин и Си размышляли о том, как "трансплантация органов может привести к бессмертию". Или хотя бы поможет прожить до 150 лет.

Западные обозреватели обратили внимание, что подобные утечки из тщательно спланированного мероприятия в стране, строго контролирующей всю информацию, – это не случайность. Это – месседж. Тем более что и сам парад, и саммит Шанхайской организации сотрудничества накануне превратились в демонстрацию нового объединения автократов под эгидой Китая.

Из этого текста вы узнаете:

правильно ли мир считал сигнал Китая о новом порядке;

был ли на самом деле Путин звездой этого саммита;

какие последствия для Украины будут иметь события в Китае.