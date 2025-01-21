Після 15 місяців війни у секторі Гази розпочалося перемир’я між Ізраїлем і терористами з ХАМАС. Угоди вдалося досягти завдяки посередництву арабських країн, Туреччини, адміністрацій Джо Байдена та Дональда Трампа.

Ізраїль за час війни підірвав проксі-сили Ірану й суттєво ослабив ХАМАС. Угода крихка, але чим довше буде припинення бойових дій, тим більші шанси на мир, каже LIGA.net заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

"Якщо ХАМАС залишиться головною силою в Газі, наступна війна – неминуча. За підтримки Ірану терористи швидко відновлять потенціал, і на нас чекає нова операція", – пояснює в коментарі LIGA.net віцеспікер Кнесету Євген Сова.

LIGA.net розбиралася, як вдалося досягнути перемир’я в Газі і які наслідки війни.

Проксі Ірану розбиті

Протягом першої фази перемир'я, що триватиме 42 дні, ХАМАС має передати Ізраїлю 33 заручники. Уже 19 січня звільнили перших трьох ізраїльських заручників в обмін на 90 палестинців. Для гуманітарних організацій відкрили заблоковані досі пункти пропуску до Гази, аби постачати допомогу населенню.

Першого дня перемир’я всі бачили важкі кадри, коли трьох заручниць, оточених сотнями озброєних бойовиків, передали Червоному хресту. ХАМАС постійно використовує елементи психологічної війни, змінює умови в останній момент, розповідає Сова про угоди з терористами. Ізраїль натомість відпускає палестинських полонених: 30 за кожного цивільного заручника, 50 за солдата.

Довідка 7 жовтня 2023 року відбувся терористичний напад ХАМАС на Ізраїль – бойовики вбили близько 1200 осіб і взяли в заручники 251. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію у секторі Гази, щоб знищити ХАМАС. За 15 місяців він звільнив понад 110 заручників, 97 і досі рахуються у полоні, але десятки з них вважаються мертвими, а живими є лише близько 30. 7 жовтня 2023 року відбувся терористичний напад ХАМАС на Ізраїль – бойовики вбили близько 1200 осіб і взяли в заручники 251. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію у секторі Гази, щоб знищити ХАМАС. За 15 місяців він звільнив понад 110 заручників, 97 і досі рахуються у полоні, але десятки з них вважаються мертвими, а живими є лише близько 30.

Ще в перший день війни, 7 жовтня 2023-го, уряд Ізраїлю визначив головні цілі, без досягнення яких війна не може бути завершена. Це визволення всіх заручників, знищення військових та адміністративних сил ХАМАС у Газі, повернення почуття безпеки жителям півдня Ізраїлю та всієї країни, каже Сова.

"Ізраїль прагне знищити ХАМАС у Газі. Після 15 місяців війни 94 заручники ще у полоні. ХАМАС, попри серйозні втрати і знищення верхівки організації, залишається головною силою в Газі. В ізраїльської армії є тактичні досягнення – знищені біля 20 000 терористів, сотні тунелів, тисячі ракет і тонни зброї. Але стратегічних цілей не досягнуто", – каже Сова.

Ізраїль за час війни досягнув несподіваних результатів. Коли країна лише вступала у бойові дії, були великі побоювання, що так звані війська опору або проксі-сили Ірану можуть завдати йому значних збитків, нагадує Данилов.

У результаті, за його словами, відбувся крах іранської імперії проксі на Близькому Сході. Залишилися лише хусити в Ємені й ослаблі сили в Іраку. Усі інші знищені або зазнали значних втрат і не мають тих спроможностей, що восени 2023-го.

"Це грандіозні зміни. Сам Іран виглядає тепер слабким. Там загострилися внутрішні економічні та політичні проблеми, намічається розкол еліт. Це прямо протилежне атмосфері й розрахункам, які були в Тегерані восени 2023-го", – каже Данилов.

ХАМАС розбитий, але не до кінця

У Газі за час операції Ізраїлю загинули понад 46 900 людей, а більшість довоєнного населення, яке складало 2,3 млн осіб, переміщені, пише ВВС.

Супутникове агентство ООН порахувало, що 60% будівель Гази пошкоджені або зруйновані ізраїльськими ударами. Це означає, що багатьом переміщеним доведеться залишатися в притулках, що подовжить масштабну гуманітарну кризу.

Палестинці фотографуються на знищеній ізраїльській бронемашині в місті Рафах, на фоні перемир’я між Ізраїлем і ХАМАСом, 20 січня 2025-го (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

До кінця не зрозуміло, з яких саме територій Гази Ізраїль має вивести війська, пише Deutsche Welle. За угодою, вони мають вийти передусім із густонаселених районів. І поступово покинути коридор Нецарім – це смуга на південь від міста Газа, що розділяє ексклав на північну і південну частину. Завдяки цьому ті цивільні, хто втік з північної частини на південь, зможуть повернутися додому чи до того, що від нього залишилося. Також це суттєво полегшить завезення гуманітарної допомоги.

Філадельфійський коридор – смуга між Єгиптом та Газою. Її ЦАХАЛ залишить, скоріш за все, уже під час другої фази реалізації домовленостей.

Так званий філадельфійський коридор між Газою і Єгиптом (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

Угоди наразі не визначають, що має бути після шеститижневої першої фази перемир'я. Крім подальшого припинення вогню, предметом переговорів також є подальший вивід військ Ізраїлю з Гази. Якщо переговори проваляться, ймовірно, бойові дії поновляться.

"ХАМАС – терористична організація, якій вірити не можна. Протягом 15 місяців вони тримають наших людей, не даючи доступу до них Червоному хресту. Водночас до Гази надходила і надходить гуманітарна допомога", – каже Сова.

Головна ціль Ізраїлю – знищення ХАМАС – не досягнута, бо ця терористична сила і далі існує, а значить, може відновитися після виводу ЦАХАЛу з Гази.

ХАМАС мають шанс відновитися, але для цього їм потрібні люди, гроші, зброя та час, каже Данилов. З людьми проблем не буде, хоча популярність ХАМАС впала та й не була надто високою ще з осені 2023-го. Високою є лише підтримка війни проти Ізраїлю серед палестинців. Байдуже, хто її очолить – ХАМАС, ІДІЛ чи хтось ще. Це не вперше в регіоні, коли одна терористична сила розгромлена, а на її руїнах виникає нова.

Внутрішньо переміщені палестинці в Рафаху (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

З грошима, зброєю і часом – важче. Щонайменше дві третини сил ХАМАС знищені. У них разом з Ісламським джихадом було в Газі понад 20 000 бійців, великий запас ракет, військова інфраструктура. Цього більше немає. Залишилося, може, 2000 бойовиків, припускає Данилов. Їх арсенали тепер як мінімум удесятеро менші.

Дуже мало залишилося й важкого озброєння. З ракетами у ХАМАС – проблема. Тож відновитися вони теоретично можуть, але за певних умов і не скоро, переконаний аналітик: "Якщо Тегеран не допоможе, то грошей і зброї у них не буде".

Нетривкий мир і можлива нова війна

Перемир'я вірогідно протримається шість тижнів, як передбачено в угоді. Хоча вірогідність зриву теж достатньо велика, вважає Данилов. Попри всі бравурні заяви ХАМАС, вони більше постраждають від зриву, ніж Ізраїль.

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Чим довше триватиме перемир'я, тим важче буде запустити механізм війни заново, додає він. Але в уряді Ізраїлю є партнери прем’єра Беньяміна Нетаньягу, які мріють продовжити війну – закінчити з ХАМАС. З іншого боку, є запал ненависті в палестинців у Газі, які втратили рідних. Частина з них були цивільними.

"Дружній до Ізраїлю президент США Трамп залишив країні мало опцій до вибору: Нетаньягу не може дозволити собі зірвати угоду, над якою працював ключовий союзник – США, команди Трампа і Байдена", – додає Данилов.

Тривожне майбутнє Гази

Зараз тривають дебати, як управляти Газою далі. Якщо ЦАХАЛ звідти піде, там необхідно буде призначити нову адміністрацію. Ізраїль хотів би, щоб це була міжнародна адміністрація, за участі якомога більшої кількості арабських країн.

Інший варіант, каже Данилов – повернення туди Палестинської автономії (діє на території іншого палестинського ексклава – Західний берег ріки Йордан, де керує партія ФАТХ), яку ХАМАС силою вибив у 2007-му, встановивши в Газі свою диктатуру. Керівництво автономії не проти, але не має сил взяти владу в Газі у свої руки.

Внутрішньо переміщені палестинці в Рафаху (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

Війна в Газі консолідувала і роз'єднала палестинців водночас. Останніми тижнями тривали жорстокі бої на Західному березі Йордану. Поліція ФАТХ зачищала табори біженців, де ховалися бійці ХАМАС, каже Данилов. ФАТХ борються за власну суб'єктність, а на кону – питання створення Палестинської держави.

Для Трампа угода щодо Гази – перший крок для початку реалізації плану з повернення до так званих Авраамових угод. За ними Ізраїль мав отримати дипломатичні відносини з Саудівською Аравією. Ер-Ріяд не погоджується на такі відносини без створення Палестинської держави. Тож для Трампа підписання угод – крок до ізоляції й тиску на Іран. "Таким чином, він крок за кроком хоче закінчити війну в Газі, і сформувати блок країн в регіоні, які б разом додушили Тегеран", – каже Данилов.

Після 7 жовтня 2023-го, додає Данилов, ізраїльський істеблішмент відкинув ідею створення Палестинської держави. Лівий табір у парламенті, який її підтримував, зазнав поразки. А тепер союзником лівих буде найбільш дружній до Ізраїлю президент США Трамп, який спробує підштовхувати Єрусалим до цього кроку.