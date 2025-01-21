После 15 месяцев войны в секторе Газа началось перемирие между Израилем и террористами из ХАМАС. Соглашения удалось достичь благодаря посредничеству арабских стран, Турции, администраций Джо Байдена и Дональда Трампа.

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Израиль за время войны подорвал прокси-силы Ирана и существенно ослабил ХАМАС. Соглашение хрупкое, но чем дольше будет прекращение боевых действий, тем больше шансов на мир, говорит LIGA.net заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Если ХАМАС останется главной силой в Газе, следующая война – неизбежна. При поддержке Ирана террористы быстро восстановят потенциал, и нас ждет новая операция", – объясняет в комментарии LIGA.net вице-спикер Кнессета Евгений Сова.

LIGA.net разбиралась, как удалось достичь перемирия в Газе и каковы последствия войны.

Прокси Ирана разбиты

В течение первой фазы перемирия, которая продлится 42 дня, ХАМАС должен передать Израилю 33 заложника. Уже 19 января были освобождены первые три израильских заложника в обмен на 90 палестинцев. Для гуманитарных организаций открыли до сих пор заблокированные пункты пропуска в Газу, чтобы поставлять помощь населению.

В первый день перемирия все видели тяжелые кадры, когда троих заложниц, окруженных сотнями вооруженных боевиков, передали Красному кресту. ХАМАС постоянно использует элементы психологической войны, изменяет условия в последний момент, рассказывает Сова о соглашениях с террористами.

Израиль же отпускает палестинских пленных: 30 за каждого гражданского заложника, 50 за солдата.

Справка 7 октября 2023-го произошло террористическое нападение ХАМАС на Израиль – боевики убили около 1200 человек и взяли в заложники 251. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить ХАМАС. За 15 месяцев он освободил более 110 заложников, 97 до сих пор числятся в плену, но десятки из них считаются мертвыми, а живыми только около 30. 7 октября 2023-го произошло террористическое нападение ХАМАС на Израиль – боевики убили около 1200 человек и взяли в заложники 251. Израиль в ответ начал военную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить ХАМАС. За 15 месяцев он освободил более 110 заложников, 97 до сих пор числятся в плену, но десятки из них считаются мертвыми, а живыми только около 30.

Еще в первый день войны, 7 октября 2023 года, правительство Израиля определило главные цели, без достижения которых война не может быть завершена. Это освобождение всех заложников, уничтожение военных и административных сил ХАМАС в Газе, возвращение чувства безопасности жителям юга Израиля и всей страны, говорит Сова.

"Израиль стремится уничтожить ХАМАС в Газе. После 15 месяцев войны, 94 заложника еще в плену. ХАМАС, несмотря на серьезные потери и уничтожение верхушки организации, остается главной силой в Газе. В израильской армии есть тактические достижения – уничтожены около 20 000 террористов, сотни тоннелей, тысячи ракет и тонны оружия. Но стратегических целей не достигнуто", – говорит Сова.

Израиль за время войны добился неожиданных результатов. Когда страна только вступала в боевые действия, были большие опасения, что так называемые войска сопротивления или прокси-силы Ирана могут нанести ему значительный ущерб, напоминает Данилов.

В результате, по его словам, произошло крушение иранской империи прокси на Ближнем Востоке. Остались только хуситы в Йемене и ослабевшие силы в Ираке. Все остальные уничтожены или понесли значительные потери, и у них нет тех возможностей, что осенью 2023-го.

"Это грандиозные изменения. Сам Иран выглядит теперь слабым. Там обострились внутренние экономические и политические проблемы, намечается раскол элит. Это прямо противоположное той атмосфере и расчетам, которые были в Тегеране осенью 2023-го", – говорит Данилов.

ХАМАС разбит, но не до конца

В Газе за время операции Израиля погибли более 46 900 человек, а большинство довоенного населения, составлявшего 2,3 млн человек, перемещены, пишет BBC.

Спутниковое агентство ООН посчитало, что 60% зданий Газы повреждены или разрушены израильскими ударами. Это означает, что многим перемещенным придется оставаться в приютах, что продлит масштабный гуманитарный кризис.

Палестинцы фотографируются на уничтоженной израильской бронемашине в городе Рафах, на фоне перемирия между Израилем и ХАМАСом, 20 января 2025 года (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

До конца не понятно, из каких именно территорий Газы Израиль должен вывести войска, пишет Deutsche Welle. По соглашению они должны выйти прежде всего из густонаселенных районов. И постепенно покинуть коридор Нецарим – это полоса к югу от города Газа, разделяющая эксклав на северную и южную часть. Благодаря этому граждане, бежавшие с северной части на юг, смогут вернуться домой или к тому, что от него осталось. Также это существенно облегчит завоз гуманитарной помощи.

Филадельфийский коридор – полоса между Египтом и Газой. Ее ЦАХАЛ оставит, скорее всего, уже во время второй фазы реализации договоренностей.

Так называемый филадельфийский коридор между Газой и Египтом (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

Соглашения не определяют, что должно быть после шестинедельной первой фазы перемирия. Помимо дальнейшего прекращения огня предметом переговоров также является дальнейший вывод войск Израиля из Газы. Если переговоры провалятся, вероятно, боевые действия возобновятся.

"ХАМАС – террористическая организация, которой верить нельзя. В течение 15 месяцев они держат наших людей, не давая доступа к ним Красному кресту. В то же время в Газу поступала и поступает гуманитарная помощь", – говорит Сова.

Главная цель Израиля – уничтожение ХАМАС – не достигнута, потому что эта террористическая сила и дальше существует, а значит, может восстановиться после вывода ЦАХАЛ из Газы.

У ХАМАС есть шанс восстановиться, но для этого им нужны люди, деньги, оружие и время, говорит Данилов. С людьми проблем не будет, хотя популярность ХАМАС упала и не была слишком высокой еще с осени 2023-го. Высока лишь поддержка войны против Израиля среди палестинцев. Неважно, кто ее возглавит – ХАМАС, ИГИЛ или кто-то еще. Это не первый раз в регионе, когда одна террористическая сила разгромлена, но на ее руинах возникает новая.

Внутренне перемещенные палестинцы в Рафахе (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

С деньгами, оружием и временем – труднее. Минимум две трети сил ХАМАС уничтожены. У них вместе с Исламским джихадом было в Газе более 20 000 бойцов, большой запас ракет, военная инфраструктура. Этого больше нет. Осталось, может быть, 2000 боевиков, предполагает Данилов. Их арсеналы теперь как минимум в десять раз меньше.

Очень мало осталось и тяжелого вооружения. С ракетами в ХАМАС – проблема. Так что восстановиться они теоретически могут, но при определенных условиях и не скоро, убежден аналитик: "Если Тегеран не поможет, то денег и оружия у них не будет".

Непрочный мир и возможная новая война

Перемирие, вероятно, продержится шесть недель, как предусмотрено в соглашении. Хотя вероятность срыва тоже достаточно велика, считает Данилов. Вопреки всем бравурным заявлениям ХАМАС, они больше пострадают от срыва, чем Израиль.

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Чем дольше продлится перемирие, тем труднее будет запустить механизм войны заново, добавляет он. Но в правительстве Израиля есть партнеры премьера Биньямина Нетаньяху, которые мечтают продолжить войну – покончить с ХАМАС. С другой стороны, есть ненависть у палестинцев в Газе, которые потеряли родных. Часть из них были гражданскими.

"Дружественный к Израилю президент США Трамп оставил стране мало опций для выбора: Нетаньяху не может позволить себе сорвать соглашение, над которым работал ключевой союзник – США, команды Трампа и Байдена", – добавляет Данилов.

Тревожное будущее Газы

Сейчас продолжаются дебаты, как управлять Газой дальше. Если ЦАХАЛ уйдет оттуда, там необходимо будет назначить новую администрацию. Израиль хотел бы, чтобы это была международная администрация при участии как можно большего числа арабских стран.

Другой вариант, говорит Данилов – возвращение туда Палестинской автономии (действует на территории другого палестинского эксклава – Западный берег реки Иордан, где руководит партия ФАТХ), которую ХАМАС выбил в 2007-м, установив в Газе свою диктатуру. Руководство автономии не против, но не в силах взять власть в Газе в свои руки.

Внутри перемещенные палестинцы в Рафахе (Фото: EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

Война в Газе консолидировала и разъединила палестинцев одновременно. В последние недели продолжались жестокие бои на Западном берегу Иордана. Полиция ФАТХ зачищала лагеря беженцев, где скрывались бойцы ХАМАС, говорит Данилов. ФАТХ борются за собственную субъектность, а на кону – вопрос создания Палестинского государства.

Для Трампа соглашение по Газе – первый шаг к началу реализации плана по возвращению к так называемым Авраамовым соглашениям. За ними Израиль должен получить дипломатические отношения с Саудовской Аравией. Эр-Рияд не соглашается на такие отношения без создания Палестинского государства. Для Трампа подписание соглашений – шаг к изоляции и давлению на Иран. "Таким образом, он шаг за шагом хочет закончить войну в Газе и сформировать блок стран в регионе, которые бы вместе додавили Тегеран", – говорит Данилов.

После 7 октября 2023 года, добавляет Данилов, израильский истеблишмент откинул идею создания Палестинского государства. Левый лагерь в парламенте, ее поддерживающий, потерпел поражение. А теперь союзником левых будет наиболее дружественный к Израилю президент США Трамп, который попытается подтолкнуть Иерусалим к этому шагу.