Румунський націоналіст Келін Джеорджеску вийшов у другий тур президентських виборів – несподівано для всіх отримав 22,95% голосів. З ним змагатиметься кандидатка-реформаторка Єлена Ласконі, яка отримала 19,17%. Лівоцентристський прем’єр Марчел Чолаку відстав на 0,02% голосів, отримавши 19,15%.

Явка в країні та серед румунської діаспори склала 52,5%.

Останні 10 років президентом Румунії є Клаус Йоганніс – етнічний німець, прихильник Заходу, тісної співпраці Бухареста з Євросоюзом і НАТО.

LIGA.net перечитала Politico, Financial Times, румунські Ziarul Financiar, GSP, Romania Insider та переповідає коротко чотири цікаві факти про румунські вибори.

Політичний землетрус. Результату Джеорджеску ніхто не очікував

Джеорджеску, який раніше був пов’язаний з крайньоправою партією Альянс за союз румунів, балотувався як незалежний кандидат і до виборів не вважався фаворитом з-поміж 14 кандидатів. Якщо він переможе, то обійме найвпливовіший пост у Румунії, маючи право призначати прем’єра, формувати безпеку і зовнішню політику країни.

Кандидат викликав цунамі на політичній сцені Румунії. Фактично ці вибори стали "економічним голосуванням" – румуни протестували проти рівня життя.

Політична реклама Джеорджеску перед виборами (Фото: facebook.com/calingeorgescuro)

"35-річна економічна невизначеність стала невизначеністю для політичних партій сьогодні", – сказав Джеорджеску після закриття дільниць. Він назвав результат "дивовижним пробудженням" румунського народу.

Джеорджеску – релігійний і націоналістичний діяч. Спирав свою виборчу кампанію на обіцянки зменшити залежність Румунії від імпорту, підтримати дрібних фермерів і збільшити внутрішнє виробництво продовольства.

"Сьогоднішнє голосування – молитва за націю. Я голосував за скривджених, за принижених, за тих, хто відчуває, що не має значення у цьому світі... Це всі ті, хто мають значення!" – написав Джеорджеску у Facebook після виборів.

Джеорджеску переміг з повісткою проти глобалізму, вакцинування, критикою ЄС, Брюсселя, НАТО, за церкву і румунське месіанство. Румуни з діаспори, навіть із Західної Європи, також голосували за нього, адже там теж присутня антиглобалістська, антинатовська, антибрюссельська риторика через економічну рецесію, яка охопила ЄС.

Румуни голосують в Бухаресті (Фото: EPA-EFE/BOGDAN CRISTEL)

"Йому вдалося переконати румунів месіанськими промовами, виголошеними елегантно, та отримати вигоду з розчарування людей", – каже політолог Раду Магдін.

"Це політичний землетрус. Ніхто цього не передбачив", – додає румунський аналітик Костін Чобану з Орхуського університету, що в Данії.

Вибори відбулися на тлі невдоволення урядом Чолаку, який зіткнувся зі звинуваченнями у корупції та поганому управлінні.

"Путін – справжній лідер". Що він каже про війну в Україні

Джеорджеску раніше ставив під сумнів членство Румунії в НАТО та стверджував, що країна не має очевидних переваг від Альянсу.

У 2020 році він назвав Путіна одним із небагатьох "справжніх лідерів" у світі. А пронацистського диктатора Румунії Іона Антонеску, під правлінням якого вбили сотні тисяч євреїв, Джеорджеску записав у "мученики".

Також він стверджував, що війною Росії проти України маніпулюють США: "Щоб розпалити конфлікт, який фінансово допоможе військовому комплексу США".

У 2022 році заявив, що протиракетний щит США, розташований у селі Девеселу на півдні Румунії – частина політики протистояння Заходу, а не крок для безпеки країни.

Джеорджеску переконує, що не має підтримки від Москви, але відчуває близькість до російської культури. І вважає Путіна "людиною, яка любить свою країну". Захоплюється Угорщиною Віктора Орбана, бо вона вміє вести міжнародні переговори.

Виник нізвідки із TikTok

Джеорджеску – професор університету та міжнародний консультант зі сталого розвитку, який понад 10 років працював у різних структурах ООН.

Інженер, випускник післядипломної програми Коледжу національної оборони.

Плаває у крижаній воді. Як кандидат виголошував промови з середини озера. У старішому ролику закликав не робити щеплення від COVID-19.

"На початку минулого тижня люди в кафе Бухареста запитували один одного – хто такий цей Джеорджеску, якого постійно бачать у TikTok. Офіціанти, кухарі, прибиральники днями заходили у цю соцмережу і підтримували його риторику проти глобалізації, проти Брюсселя, проти транснаціональних компаній, проти іноземців. Він виник нізвідки й підкорив їх", – розповідає про кандидата румунська преса.

Через те, що їхні ресторани закривали під час пандемії, румуни стали антивакцинаторами і виступали проти дій влади.

Румуни голосують в Бухаресті (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Журналістка та реформаторка Ласконі

Ласконі зробила ще один сюрприз у першому турі, обійшовши прем’єра Чолаку.

Вона здобула вищу освіту в Університеті екології в Деві, спеціалізуючись на менеджменті з акцентом на туризм та міжнародну торгівлю.

Професійний шлях розпочала в журналістиці, 25 років працювала на ProTV – провідному каналі у Румунії – репортеркою, продюсеркою і воєнною кореспонденткою.

Лідерка партії Союз за порятунок Румунії та кандидатка у президенти Єлена Ласконі голосує в Бухаресті (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

У 2020-му пішла у політику, балотуючись на посаду мера містечка Кимпулунг. Її кампанія наголошувала на прозорості, боротьбі з корупцією та розвитку громади. Тоді вона виграла вибори і стала мером, набравши 57% голосів.

Як мер ініціювала проєкти щодо модернізації інфраструктури, освіти та охорони здоров’я. Її стиль керівництва – доступність і чуйність, пише преса.

У 2024 році її переобрали мером, причому вона здобула уже 70% голосів.

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Ласконі виступає за системні реформи, верховенство права, економічний розвиток та екологічність. На виборах президента пропагує зменшення бюрократії, покращення якості державних послуг і сприяння бізнес-середовищу.

Коментуючи війну Росії проти України, Ласконі заявила, що не поступилася б територіями, якби була на місці президента Володимира Зеленського.