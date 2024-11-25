Содержание:
  1. Политическое землетрясение. Результата Джеорджеску никто не ожидал
  2. "Путин – настоящий лидер". Что он говорит о войне в Украине
  3. Возник ниоткуда из TikTok
  4. Журналистка и реформатор Ласкони

Румынский националист Кэлин Джеорджеску вышел во второй тур президентских выборов – неожиданно для всех получил 22,95% голосов. С ним будет соревноваться кандидат-реформатор Елена Ласкони, получившая 19,17%. Левоцентристский премьер Марчел Чолаку отстал на 0,02% голосов, получив 19,15%.

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Явка в стране и среди румынской диаспоры составила 52,5%.

Последние 10 лет президентом Румынии был Клаус Иоганнис – этнический немец, сторонник Запада, тесного сотрудничества Бухареста с Евросоюзом и НАТО.

LIGA.net прочла Politico, Financial Times, румынские Ziarul Financiar, GSP, Romania Insider и рассказывает коротко четыре интересных факта о румынских выборах.

Политическое землетрясение. Результата Джеорджеску никто не ожидал

Джеорджеску, ранее связанный с крайне правой партией Альянс за союз румын, баллотировался как независимый кандидат и до выборов не считался фаворитом среди 14 кандидатов. Если он победит, то займет самый влиятельный пост в Румынии, имея право назначать премьера, формировать безопасность и внешнюю политику страны.

Кандидат вызвал цунами на политической сцене Румынии. Фактически эти выборы стали "экономическим голосованием", – румыны протестовали против уровня жизни.

Політична реклама Джеорджеску перед виборами (Фото: facebook.com/calingeorgescuro)
Политическая реклама Джеорджеску перед выборами (Фото: facebook.com/calingeorgescuro)

"35-летняя экономическая неопределенность стала неопределенностью для политических партий сегодня", – сказал Джеорджеску после закрытия участков. Он назвал результат "удивительным пробуждением" румынского народа.

Джеорджеску – религиозный и националистический деятель. Спирал свою избирательную кампанию на обещания снизить зависимость Румынии от импорта, поддержать мелких фермеров и увеличить внутреннее производство продовольствия.

"Сегодняшнее голосование – молитва за нацию. Я голосовал за обиженных, за униженных, за тех, кто чувствует, что не имеет значения в этом мире... Это все, кто имеет значение!" – написал Джеорджеску в Facebook после выборов.

Джеорджеску победил с повесткой против глобализма, вакцинирования, с критикой ЕС, Брюсселя, НАТО, за церковь и румынское мессианство. Румыны из диаспоры, даже из Западной Европы, также голосовали за него, потому что там тоже присутствует антиглобалистская, антинатовская, антибрюссельская риторика из-за экономической рецессии, охватившей ЕС.

Румуни голосують в Бухаресті (Фото: EPA-EFE/BOGDAN CRISTEL)
Румыны голосуют в Бухаресте (Фото: EPA-EFE/BOGDAN CRISTEL)

"Ему удалось убедить румынов мессианскими речами, произнесенными элегантно, и извлечь выгоду из разочарования людей", – говорит политолог Раду Магдин.

"Это политическое землетрясение. Никто этого не предусмотрел", – добавляет румынский аналитик Костин Чобану из Орхусского университета в Дании.

Выборы прошли на фоне недовольства правительством Чолаку, столкнувшегося с обвинениями в коррупции и плохом управлении.

"Путин – настоящий лидер". Что он говорит о войне в Украине

Джеорджеску ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и утверждал, что у страны нет очевидных преимуществ от Альянса.

В 2020 году он назвал Путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире. А пронацистского диктатора Румынии Иона Антонеску, под правлением которого убили сотни тысяч евреев, Джеорджеску записал в "мученики".

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Также он утверждал, что войной России против Украины манипулируют США: "Чтобы разжечь конфликт, который финансово поможет военному комплексу США".

В 2022 году заявил, что противоракетный щит США, расположенный в деревне Девеселу на юге Румынии – часть политики противостояния Западу, а не шаг для безопасности страны.

Джеорджеску убеждает, что у него нет поддержки от Москвы, но чувствует близость к российской культуре. И считает Путина "человеком, который любит свою страну". Увлекается Венгрией Виктора Орбана, потому что она умеет вести международные переговоры.

Возник ниоткуда из TikTok

Джеорджеску – профессор университета и международный консультант по устойчивому развитию, более 10 лет работавший в разных структурах ООН.

Инженер, выпускник последипломной программы Колледжа национальной обороны.

Плавает в ледяной воде. Как кандидат произносил речи из середины озера. В более старом ролике призвал не делать прививки от Covid-19.

"В начале прошлой недели люди в кафе Бухареста спрашивали друг друга – кто такой этот Джеорджеску, которого постоянно видят в TikTok. Официанты, повара, уборщики на днях заходили в эту соцсеть и поддерживали его риторику против глобализации, против Брюсселя, против транснациональных компаний, против иностранцев. Он возник ниоткуда и покорил их", – рассказывает о кандидате румынская пресса.

Из-за того, что их рестораны закрывали во время пандемии, румыны стали антивакцинаторами и выступали против действий властей.

Румуни голосують в Бухаресті (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)
Румыны голосуют в Бухаресте (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

Журналистка и реформатор Ласкони

Ласкони преподнесла еще один сюрприз в первом туре, обойдя премьера Чолаку.

Она получила высшее образование в Университете экологии в Дэви, специализируясь на менеджменте с акцентом на туризме и международной торговле.

Профессиональный путь начала в журналистике, 25 лет работала на ProTV – ведущем канале в Румынии – репортером, продюсером и военным корреспондентом.

Лідерка партії Союз за порятунок Румунії та кандидатка у президенти Єлена Ласконі голосує в Бухаресті (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)
Лидер партии Союз за спасение Румынии и кандидат в президенты Елена Ласкони голосует в Бухаресте (Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT)

В 2020-м ушла в политику, баллотируясь на должность мэра городка Кимпулунг. Ее кампанию отмечала прозрачность, борьба с коррупцией и развитие общины. Тогда она выиграла выборы и стала мэром, набрав 57% голосов.

Как мэр инициировала проекты модернизации инфраструктуры, образования и здравоохранения. Ее стиль руководства – доступность и отзывчивость, пишет пресса.

В 2024 году ее переизбрали мэром, причем она получила уже 70% голосов.

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Ласкони выступает за системные реформы, верховенство права, экономическое развитие и экологичность. На выборах президента пропагандирует уменьшение бюрократии, улучшение качества государственных услуг и содействие бизнес-среде.

Комментируя войну России против Украины, Ласкони заявила, что не отдала бы территории страны, будь она на месте президента Владимира Зеленского.

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