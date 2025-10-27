У Аргентині партія правого президента Хав’єра Мілея перемогла на парламентських довиборах. Вона ще має меншість в обох палатах Конгресу, але це свідчить, що радикальні реформи, які два роки тому почав Мілей, підтримують багато аргентинців.

Мілей радикально знижує державні видатки та щедру соціальну політику, яка привела країну до економічної катастрофи. Аргентинського лідера підтримує Дональд Трамп, і США виділили десятки мільярдів доларів на допомогу Буенос-Айресу.

LIGA.net перечитала The Guardian, The Times, The Financial Times, Politico, The Washington Post, Le Monde та переповідає коротко три факти про Аргентину.