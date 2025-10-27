В Аргентине партия правого президента Хавьера Милея победила на парламентских довыборах. У нее все еще меньшинство в обеих палатах Конгресса, но это свидетельствует о том, что радикальные реформы, которые Милей начал два года назад, поддерживают многие аргентинцы.

Милей резко сокращает государственные расходы и щедрую социальную политику, которая привела страну к экономическому краху. Аргентинского лидера поддерживает Дональд Трамп, и США выделили десятки миллиардов долларов на помощь Буэнос-Айресу.

LIGA.net прочла The Guardian, The Times, The Financial Times, Politico, The Washington Post, Le Monde и кратко пересказывает три факта об Аргентине.