Багато хто очікував, що головною темою Всесвітнього економічного форуму в Давосі стане Україна. Однак президент США Дональд Трамп змінив повістку своїм "Ми просто хочемо цей шматок льоду".

Розуміння західних аналітиків конфлікту навколо Гренландії відрізняється від бачення українських експертів. Більшість на Заході переконана, що ключем до нього стала саме Україна. LIGA.net розбиралася, чому так.