Многие ожидали, что главной темой Всемирного экономического форума в Давосе станет Украина. Однако президент США Дональд Трамп изменил повестку своим "Мы просто хотим этот кусок льда".

Понимание западных аналитиков конфликта вокруг Гренландии отличается от видения украинских экспертов. Большинство на Западе убеждено, что ключом к нему стала именно Украина. LIGA.net разбиралась, почему так.