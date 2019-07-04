За кого голосовать. Все, что нужно знать о кандидатах в депутаты
LIGA.net дотошно исследовала биографии кандидтов в Раду девятого созыва. Теперь мы собрали всю информацию в одном месте и удобном формате: вы можете разобраться из чего состоит проходная часть списка буквально за пару минут.
Надельнюк Александр, Юрий Смирнов
04.07.2019
В Центральной избирательной комиссии зарегистрировано 5848 кандидатов в народные депутаты, 21 июля украинцам предстоит выбрать из них 423 парламентария. LIGA.net изучила, поданные в ЦИК списки партий и мажоритарщиков имеющих реальные шансы пройти в Раду. Мы создали инструмент, где можно наглядно посмотреть сколько мест, согласно последней социологии, "берут" партии и узнать кто они будущие парламентарии.
За несколько минут можете ознакомиться с новой (и не очень) потенциальной парламентской элитой и провести экспресс-анализ топовой части списка: насколько новые лица ведет партия, какой бэкграунд у кандидатов в депутаты, кто имеет связи с олигархами и т.д.
Мы проанализировали все поданные в ЦИК списки. Но в парламент пройдут далеко не все кандидаты. LIGA.net создала инструмент, где можно наглядно посмотреть сколько мест, согласно последней социологии, "берут" партии.
Пользуйтесь фильтрами для ориентирования и наведением для детальной информации.
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