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За кого голосовать. Все, что нужно знать о кандидатах в депутаты

LIGA.net дотошно исследовала биографии кандидтов в Раду девятого созыва. Теперь мы собрали всю информацию в одном месте и удобном формате: вы можете разобраться из чего состоит проходная часть списка буквально за пару минут.

Надельнюк Александр, Юрий Смирнов

04.07.2019

В Центральной избирательной комиссии зарегистрировано 5848 кандидатов в народные депутаты, 21 июля украинцам предстоит выбрать из них 423 парламентария. LIGA.net изучила, поданные в ЦИК списки партий и мажоритарщиков имеющих реальные шансы пройти в Раду. Мы создали инструмент, где можно наглядно посмотреть сколько мест, согласно последней социологии, "берут" партии и узнать кто они будущие парламентарии.

За несколько минут можете ознакомиться с новой (и не очень) потенциальной парламентской элитой и провести экспресс-анализ топовой части списка: насколько новые лица ведет партия, какой бэкграунд у кандидатов в депутаты, кто имеет связи с олигархами и т.д.

Мы проанализировали все поданные в ЦИК списки. Но в парламент пройдут далеко не все кандидаты. LIGA.net создала инструмент, где можно наглядно посмотреть сколько мест, согласно последней социологии, "берут" партии.

Пользуйтесь фильтрами для ориентирования и наведением для детальной информации.

Данные: группа Рейтинг

Все
Новые
Люди, которые никогда не были в парламенте
Депутаты с опытом
Депутаты, которые хоть раз были в ВР
Бизнес
Последние 2-3 года работали в бизнесе
ГО
Выходцы из гражданского или некомерческого сектора
Чиновники
Работали на госслужбе
Волонтеры/участники АТО
Последние годы работали волонтерами или военными
Связи с олигархами
Топ-менеджмент или партнеры олигархов
Слуга народа:
43,3% или 127 мест

Опозиционная платформа:
12,1% или 34 места
Голос:
8,4% или 24 места
Европейская Солидарность:
7,2% или 20 мест
Батькивщина:
7% или 20 мест

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