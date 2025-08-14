Геополитическая измена Кремля. Как мир на Кавказе вытесняет РФ и кто от этого выигрывает
Историческая декларация о мире между Арменией и Азербайджаном, заключенная при посредничестве Вашингтона 8 августа, является тектоническим сдвигом, разрушающим постсоветский порядок, вытесняющим Россию из ее исторической сферы влияния и превращающим регион в арену новой глобальной игры за торговые пути, ресурсы и влияние.
"Россия рассчитывала контролировать Южный Кавказ, имея влияние на Зангезурский и Лачинский коридоры. У нее теперь нет ни одного из них", – говорит LIGA.net исследователь Кавказа из лондонского аналитического центра Chatham House Лоуренс Броерс.
В то время как Москва терпит геополитическое поражение, Анкара празднует триумф, укрепляя свой статус регионального лидера. Для Украины также есть выгода.
