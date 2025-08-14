Историческая декларация о мире между Арменией и Азербайджаном, заключенная при посредничестве Вашингтона 8 августа, является тектоническим сдвигом, разрушающим постсоветский порядок, вытесняющим Россию из ее исторической сферы влияния и превращающим регион в арену новой глобальной игры за торговые пути, ресурсы и влияние.

"Россия рассчитывала контролировать Южный Кавказ, имея влияние на Зангезурский и Лачинский коридоры. У нее теперь нет ни одного из них", – говорит LIGA.net исследователь Кавказа из лондонского аналитического центра Chatham House Лоуренс Броерс.

В то время как Москва терпит геополитическое поражение, Анкара празднует триумф, укрепляя свой статус регионального лидера. Для Украины также есть выгода.

Из этого текста вы узнаете:

что на самом деле скрыто в 17 пунктах соглашения;

почему Зангезурский коридор стал главным призом в большой игре;

кто на самом деле выиграл и проиграл в этой сложной партии;

какие огромные риски могут разрушить этот хрупкий мир.