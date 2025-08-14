Історична декларація про мир між Вірменією та Азербайджаном, укладена за посередництва Вашингтона 8 серпня, є тектонічним зсувом, що руйнує пострадянський порядок, витісняє Росію з її історичної сфери впливу і перетворює регіон на арену нової глобальної гри за торгові шляхи, ресурси та вплив.

"Росія очікувала контролювати Південний Кавказ, маючи вплив на Зангезурський і Лачинський коридори. Вона тепер не має жодного", – каже LIGA.net дослідник Кавказу з лондонського аналітичного центру Chatham House Лоуренс Броерс.

У той час як Москва зазнає геополітичної поразки, Анкара святкує тріумф, зміцнюючи свій статус регіонального лідера. Для України також є вигода.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

що насправді приховано в 17 пунктах угоди;

чому Зангезурський коридор став головним призом у великій грі;

хто насправді виграв і програв у цій складній партії;

які величезні ризики можуть зруйнувати цей крихкий мир.