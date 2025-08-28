На фоне торговой войны Дональда Трампа неожиданно оживает старый альянс России, Китая и Индии, который держится скорее на тактических интересах, чем на глубоком доверии.

Нью-Дели оказался между Западом, который нуждается в нем как в партнере, и Москвой, которая является важным источником ресурсов – прежде всего нефти.

Выдержит ли этот хрупкий союз испытание временем, насколько далеко Индия готова зайти в выгодном сотрудничестве с Кремлем и Пекином и может ли она присоединиться к "оси зла" России, Китая, Ирана и КНДР, разбиралась LIGA.net.

Из этого текста вы узнаете:

как Трамп сближает Индию, Китай и Россию;

почему у этого союза мало шансов на стабильность;

как он повлияет на войну России против Украины.