На тлі торгової війни Дональда Трампа несподівано оживає старий альянс Росії, Китаю та Індії, який тримається радше на тактичних інтересах, ніж на глибокій довірі.

Нью-Делі опинився між Заходом, що потребує його як партнера, і Москвою, яка є важливим джерелом ресурсів – насамперед нафти.

Чи витримає цей несталий союз випробування часом, наскільки далеко Індія готова зайти у вигідній співпраці з Кремлем і Пекіном і чи може вона приєднатися до "осі зла" Росії, Китаю, Ірану та КНДР, розбиралася LIGA.net.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

як Трамп зближує Індію, Китай і Росію;

чому цей союз має мало шансів на стабільність;

як він вплине на війну Росії проти України.