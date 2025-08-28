"Індійський внесок у фонд війни". Чому Нью-Делі зближується з Росією та Китаєм
На тлі торгової війни Дональда Трампа несподівано оживає старий альянс Росії, Китаю та Індії, який тримається радше на тактичних інтересах, ніж на глибокій довірі.
Нью-Делі опинився між Заходом, що потребує його як партнера, і Москвою, яка є важливим джерелом ресурсів – насамперед нафти.
Чи витримає цей несталий союз випробування часом, наскільки далеко Індія готова зайти у вигідній співпраці з Кремлем і Пекіном і чи може вона приєднатися до "осі зла" Росії, Китаю, Ірану та КНДР, розбиралася LIGA.net.
Із цього тексту ви дізнаєтесь:
- як Трамп зближує Індію, Китай і Росію;
- чому цей союз має мало шансів на стабільність;
- як він вплине на війну Росії проти України.
