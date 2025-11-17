В Польше 16 ноября произошла серия диверсий на критически важной железнодорожной линии, используемой для перевозки гуманитарной помощи Украине. По этой линии ежедневно курсирует до 115 поездов.

Эти атаки, безусловно, являются частью гибридной войны, которую Россия ведет против стран, поддерживающих Украину, подчеркивает LIGA.net польский журналист PAP и исследователь польско-украинских отношений Дариуш Матерняк.

Однако были ли эти диверсии направлены именно на инфраструктуру поддержки украинской армии? LIGA.net исследовала историю самой масштабной атаки на транспортную сеть Польши со времени начала российско-украинской войны.