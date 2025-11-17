У Польщі 16 листопада сталася серія диверсій на критично важливій залізничній лінії, яка використовується для перевезення гуманітарної допомоги Україні. Цією лінією щодня курсує до 115 поїздів.

Ці атаки, безумовно, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти країн, що підтримують Україну, наголошує LIGA.net польський журналіст РАР і дослідник польсько-українських відносин Даріуш Матерняк.

Однак чи були ці диверсії спрямовані саме на інфраструктуру підтримки українського війська? LIGA.net досліджувала історію наймасштабнішого нападу на транспортну мережу Польщі від початку російсько-української війни.