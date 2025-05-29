Мы общаемся через Zoom. Я не знаю имен трех моих собеседников. Их камеры выключены. Вместо лиц вижу только два черных квадрата и аватарку с кадром с Эдвардом Нортоном в "Бойцовском клубе". На аватарке по-английски цитата из этого же фильма: "Я нашел свободу. Потерять всю надежду было свободой".

"Ради безопасности мы не раскрываем, кто мы", – говорит одна из собеседников LIGA.net.

Они – участники сети активистов, которая поставила себе задачу оперативно предупреждать жителей Мьянмы об угрозе воздушных атак со стороны хунты: "Мы посвящаем этому 24 часа в сутки. Мы оставили личные дела ради этого".

Бирманские партизаны и войска этнических меньшинств противостоят регулярной армии. Их оружие – то, что они могут купить на черном рынке или отбить у военных. Противовоздушной обороны у них нет. Централизованной системы оповещения о воздушной угрозе – тоже.

Тактика террора хунты – такая же, как была у Башара аль-Асада в Сирии и есть у Путина в Украине.

Война в Мьянме длится более 70 лет. С тех пор как страна получила независимость от Британской империи, еще не придя в себя от Второй мировой войны. Годы кровавых схваток перемежались с непродолжительными периодами относительного покоя.

Из этого текста вы узнаете, как: