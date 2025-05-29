Война, которую мир не видит: Мьянма между диктатурой, войной, надеждой на дроны из Украины
Мы общаемся через Zoom. Я не знаю имен трех моих собеседников. Их камеры выключены. Вместо лиц вижу только два черных квадрата и аватарку с кадром с Эдвардом Нортоном в "Бойцовском клубе". На аватарке по-английски цитата из этого же фильма: "Я нашел свободу. Потерять всю надежду было свободой".
"Ради безопасности мы не раскрываем, кто мы", – говорит одна из собеседников LIGA.net.
Они – участники сети активистов, которая поставила себе задачу оперативно предупреждать жителей Мьянмы об угрозе воздушных атак со стороны хунты: "Мы посвящаем этому 24 часа в сутки. Мы оставили личные дела ради этого".
Бирманские партизаны и войска этнических меньшинств противостоят регулярной армии. Их оружие – то, что они могут купить на черном рынке или отбить у военных. Противовоздушной обороны у них нет. Централизованной системы оповещения о воздушной угрозе – тоже.
Тактика террора хунты – такая же, как была у Башара аль-Асада в Сирии и есть у Путина в Украине.
Война в Мьянме длится более 70 лет. С тех пор как страна получила независимость от Британской империи, еще не придя в себя от Второй мировой войны. Годы кровавых схваток перемежались с непродолжительными периодами относительного покоя.
Из этого текста вы узнаете, как:
- бирманские партизаны с минимумом оружия сопротивляются регулярной армии
- правительственные активисты скрываются от преследований правительства в укрытиях
- лидер хунты присоединился к клубу диктаторов Путина
- и почему в силах сопротивления Мьянмы мечтают об украинских беспилотниках.