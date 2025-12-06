Думка
У Новий рік без шампанського та коньяку: що зміниться з 1 січня 2026 року
Михайло Непран
економіст, перший віцепрезидент ТПП, член Української Ради Бізнесу
З 1 січня 2026 року українські виробники алкоголю більше не зможуть використовувати назви, які в Європейському Союзі є захищеними географічними зазначеннями (GI).
Йдеться про "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес", "мадеру", "кальвадос" та інші назви, що історично не належать Україні.
Це не раптова заборона, а завершення перехідного періоду, передбаченого Угодою про асоціацію Україна – ЄС та оновленими законами про географічні зазначення.
Наші напої нікуди не подінуться. Зміниться лише те, що на етикетках буде написано юридично коректні назви.
Звідки взялась ця вимога
Угода про асоціацію з ЄС
Україна зобов’язалася:
- визнавати та охороняти європейські географічні зазначення;
- не використовувати на своїй території назви, прив’язані до конкретних регіонів ЄС;
- виконувати це після завершення перехідних періодів.
