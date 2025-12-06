Вилучення товару з торговельних точок не буде. І переклеювати етикетки теж не стануть

З 1 січня 2026 року українські виробники алкоголю більше не зможуть використовувати назви, які в Європейському Союзі є захищеними географічними зазначеннями (GI).

Йдеться про "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес", "мадеру", "кальвадос" та інші назви, що історично не належать Україні.

Це не раптова заборона, а завершення перехідного періоду, передбаченого Угодою про асоціацію Україна – ЄС та оновленими законами про географічні зазначення.

Наші напої нікуди не подінуться. Зміниться лише те, що на етикетках буде написано юридично коректні назви.

Звідки взялась ця вимога

Угода про асоціацію з ЄС

Україна зобов’язалася:

визнавати та охороняти європейські географічні зазначення;

не використовувати на своїй території назви, прив’язані до конкретних регіонів ЄС;

виконувати це після завершення перехідних періодів.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net