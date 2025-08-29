Два мира, одна страна: почему ветераны чувствуют предательство со стороны гражданских

"Представьте: живут два брата. Один из них помогает родителям, а другой – нет. Им купили один велосипед на двоих. Конечно, тот брат, который помогает по хозяйству, убежден: имеет больше оснований на него претендовать, ведь он работает, заслуживает. А второй брат ничего не делает: ходит, гуляет, выпивает", – говорит LIGA.net ветеран 73-го Морского центра Сил специальных операций ВСУ Павел Якимчук с позывным Шустрый.

Война для Павла началась еще в 2014 году – он пошел добровольцем защищать Украину. Два года воевал, после демобилизации занялся строительным бизнесом. Тогда на вопрос самому себе, пошел бы воевать снова, отвечал категорически: "Нет".

Полномасштабное вторжение россиян все изменило – Павел снова стал в ряды Вооруженных сил Украины. Был среди тех, кто освобождал Херсон. Там его с побратимами встречали с овациями: местные благодарили, обнимали и искренне плакали. Потом было тяжелое ранение. Врачи сомневались, выживет ли, ведь фактически собирали его по кускам. Он выжил. Сейчас – ветеран.

"Это был твой выбор, тебя никто на эту войну не тянул" – это то, что я часто слышу от гражданских", – говорит Павел.

Такие слова становятся одной из причин, почему военные разочаровываются в гражданских, и это создает огромную пропасть между нами.

Павел Якимчук (фото из личного архива)

Статистика непонимания между военными и гражданскими

Война создала в украинском обществе два параллельных мира – военный и гражданский. Они существуют врозь, что порождает взаимное непонимание и разочарование.

"Возможности жить жизнью у военных и гражданских кардинально разные, – говорит военный психолог Олег Крець, – Для военных даже базовые потребности становятся вызовом. Сходить в туалет или помыться – целая история. Гражданский распоряжается временем как ресурсом, а для военного время – это постоянный стресс и проблема".

Олег Крець (фото из личного архива)

"Человек, который пережил травму, даже в гражданской жизни, чувствует, что его не понимают. Так проявляет себя травма", – объясняет LIGA.net Ярослава Пекарюк, психотерапевт и мама ветерана.

Ее сын пошел защищать Родину в 2022 году. Тогда, вспоминает женщина, восприняла решение сына "с болью в сердце и гордостью". Сейчас ее сын адаптируется к гражданской жизни, Ярослава говорит, что вместе с ним этот путь проходит и она.

Исследование Украинского ветеранского фонда подтверждает эту разницу. Если в феврале 2023 года только 4% ветеранов считали, что общество совсем не уважает защитников, то уже в ноябре 2024-го таких было 15,5%. Еще 42,9% ответили, что уважения испытывают "скорее недостаточно".

То есть почти каждый второй ветеран сегодня не чувствует поддержки со стороны общества. Отсюда и другая статистика – 54% ветеранов испытывают разочарование в гражданских.

В то же время исследования КМИС показывают парадоксальную картину: гражданские больше всего доверяют именно военнослужащим – этот показатель составляет 90-95%.

"В конце концов это трансформируется и в ожидания от этого сегмента населения. На вопрос, среди кого вы хотели бы видеть будущих украинских народных депутатов, управленцев правительства и так далее. У нас больше всего украинцев, большинство говорит, это должны быть представители военнослужащих", – говорит LIGA.net исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

"Гражданские часто такие надежды возлагают – вот ветераны придут и наведут порядок, и все сделают. Но военные настолько уже устали, хоть они этого и не говорят, и не признают. Здесь под вопросом – кто-то наведет, а кому-то надо будет собирать себя в кучу годами, чтобы встать на ноги и снова начать хотеть чего-то", – предостерегает Ярослава Пекарюк.

Общество относится с уважением, с доверием и даже с ожиданиями, что роль сейчас, конечно, защитников, а в будущем это еще будет активный сегмент общества. Однако эта статистика контрастирует с ощущениями самих ветеранов.

"Если бы в Украине существовало правило ты или на войне, или для войны, было бы проще", – говорит Павел.

Ветеран говорит, что больше всего оскорбляет чувство неуважения. "Довольно часто я вынужден напоминать гражданам о ежедневной минуте молчания в 9 утра. И что ты должен по доброй воле сам встать, остановиться и почтить павших, которые за тебя воевали", – говорит Павел.

Исторический опыт

Проблема неприятия военными гражданских для Украины не нова, рассказывает ветеран Михаил Лупейко с позывным Ангел. Он знает это не из рассказов – путь от героизации до равнодушия прошел лично.

Михаил – доброволец, пошел воевать в 2014 году. Защищал Донецкий аэропорт, он киборг. Прошел Пески и Светлодарскую дугу. На войне потерял обе ноги, почувствовал на себе как всплеск человеческой поддержки, так и полное разочарование.

"В 2014-м, пока я от Бессарабки дошел до Майдана, у меня в карманах уже было две тысячи гривен. Люди просто подходили и пихали деньги, даже догоняли, чтобы что-то дать. Уже в 2015-м люди ограничивались просто "спасибо". В 2016-м некоторые вообще чуть ли не посылали или смотрели так, будто ты какая-то грязь", – вспоминает он.

Для Михаила это всего лишь "человеческая натура": "Когда враг наступает, появляется защитник и спасает – в этот момент он герой. Со временем опасность отступает, о подвиге постепенно забывают. Тогда возникают вопросы: зачем они нужны теперь? Почему я должен отдавать часть заработка на их поддержку? Так зарождается непонимание и отчуждение".

Страхи и стереотипы о военных и гражданских

В фокус-группах исследования украинского Института Будущего ветераны делились, что особенно болезненным становится ощущение равнодушия: "Мы приходим и думаем, что поддержка должна быть, а тут такое – враждебность", – цитируют авторы отчета. Другие опрошенные отмечали, что в первые месяцы полномасштабного вторжения общество было значительно более эмпатичным, однако впоследствии эта поддержка исчезла.

"Военные, когда возвращаются с фронта, часто признаются: мы чувствуем себя другими. Экстремальные условия и постоянный стресс накладывают отпечаток, и после возвращения человек может чувствовать себя иначе. Симптомов очень много, и гражданским, которые этого не видели, трудно понять, через что проходят ветераны. Когда же человек уже оказывается в относительной безопасности, начинают проявляться различные посттравматические симптомы", – объясняет Ярослава Пекарюк.

Еще один аспект – страх и стигматизация. По данным фонда "СТАЛЕВИ", около 20% военных уверены, что гражданские боятся их после возвращения с фронта. И нередко этот страх подкрепляется стереотипами: "они все с ПТСР", "могут в любой момент проявить агрессию". Ветераны в фокус-группах рассказывали, что слышали от коллег или соседей шутки вроде "вернутся – гранаты будут бросать", или чувствовали к себе отношение как к "предвестникам беды".

Отдельный блок проблемы – отсутствие повседневного контакта. Именно это является одной из ключевых причин формирования стереотипов, страхов и предвзятого отношения к ветеранам. В обществе, несмотря на 11-й год войны, до сих пор не хватает живого диалога, обмена общим опытом, что создает вакуум знаний и понимания.

"Время, ресурс, разговор, возможность поделиться – все это очень важно. Мы носим в себе много эмоций, и ветераны, и гражданские. У них нет возможности отреагировать, "отконтейнировать" то, что они пережили. У гражданских – так же. Остается слишком много недосказанного, скрытого внутри. Нужна работа над собой, над ресурсами, над опорами, чтобы почувствовать почву под ногами. А пока слишком много неопределенности", – говорит психотерапевт.

Отсюда возникают предубеждения. Часть гражданских воспринимает ветеранов сквозь призму медиа и слухов. Ветераны, в свою очередь, видят в гражданских равнодушие или враждебность.

Многие опрошенные признаются, что после демобилизации остаются в "собственном пузыре": среди военных, волонтеров и семей побратимов. Это создает замкнутый круг – гражданские почти не имеют положительного опыта взаимодействия с ветеранами, а ветераны, в свою очередь, избегают контактов из-за равнодушия или непонимания.

"Мне на самом деле тоже трудно. У меня, к счастью, есть мой пузырь, моя среда, в которой я постоянно кручусь. Слава Богу, меня здесь все понимают", – подтверждает этот тезис Шустрый.

Это два совершенно разных мира, которые между собой имеют очень мало точек соприкосновения", – говорит и военный психолог Олег Крець. По его словам, гражданский не понимает, как живет военный, а боец, вернувшийся с фронта, не может принять тот факт, что жизнь гражданских продолжается так, будто войны нет.

Хотя из опросов следует, что абсолютное большинство гражданских украинцев не равнодушно к войне, отрицает Грушецкий. По меньшей мере 70% украинцев отмечают, что кто-то из их близких или знакомых погиб или был ранен в этой войне.

"Социологи видят, что по уровню восприятия украинцев сейчас – абсолютно не 2015 год. Совсем не тот масштаб событий и масштаб их охвата. Кроме того, Россия массовыми обстрелами постоянно напоминает каждую неделю, что она – государство-террорист", – акцентирует Грушецкий.

Корни проблемы: неготовность государства

Война меняет человека, добавляет Крец. Военные переосмысливают ценности, иначе смотрят на мир. Они приобретают уникальный опыт, который в гражданской жизни невозможно получить. Поэтому, возвращаясь домой, ветераны часто сталкиваются с тем, что их видение мира резко отличается от взглядов и проблем людей, которые провели это время в мирной среде.

"Гражданскому нужно объяснить, что когда военный возвращается, это обычно не "условный Николай, который вышел из дверей два года назад и вернулся обратно, – говорит психолог, – не просто постарел, измазанный, заросший или похудевший. Нет, другой человек вернулся с другим ментальным состоянием".

Слова имеют значение, говорит Павел, особенно когда их гражданский говорит ветерану. "Когда гражданский начинает рассказывать военному, что эта страна ничего ему не дала, это называется не адаптировать военного, а наоборот – триггерить его", – добавляет Шустрый.

Основная проблема сегодняшнего конфликта между теми, кто воюет, и теми, кто остается в тылу, по мнению Павла – это неготовность государства к долговременному конфликту с 2014 года.

"У нас не было достаточной армии, у нас не было много опытных командиров, которые понимали, что это долгосрочная перспектива, и воевать придется долго, и надо заранее просчитывать все шаги", – добавляет он.

В итоге бремя фронта легло на ограниченный круг людей. "Надеялись, что хватит тех ребят, которые в 2014-м и 2022-м добровольно стояли в очередях под военкоматами, чтобы пойти на войну", – говорит Шустрый.

Но когда выяснилось, что добровольцев недостаточно, встал вопрос принудительной мобилизации. "Гражданского человека, который добровольцем не пошел, силой на войну не затащишь. А если и приведешь, то при первой возможности он пойдет в самоволку, начнет уклоняться от заданий или просто не будет выполнять приказы", – объясняет реалии Павел.

"Напряжение возникает даже между самими военными. Мол, я пошел сам, добровольно, а тебя привели, еще и ты начинаешь высказываться. В принципе, это вопрос человеческой натуры", – говорит Павел. И это, по его словам, опять же говорит о том, что мы как страна не были готовы к такому долгому конфликту.

Что делать дальше

Поэтому, по словам психолога Олега Креца, нужно готовить военных к возвращению в гражданскую жизнь, и наоборот: "Для этого было бы хорошо организовать специальные курсы и создание мест встречи, где военные смогут восстанавливаться, получать поддержку и обмениваться опытом".

"Понемногу – сработает. Есть притча о мальчике, который ходил по морскому берегу и морские звездочки бросал в воду. Его спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, спасаю морских звезд, которых море выбросило на берег. Но ты же не всех спасёшь. Он говорит: ну да, по одному, по одному", – верит Ярослава Пекарюк.

Лупейко, несмотря на обиды, которые пришлось пережить, не держит зла. Более того – говорит, что и разочарования нет. "Нам свое делать". Поэтому сейчас Михаил активно волонтерит, поддерживает ветеранов, особенно морально, помогает адаптироваться к гражданской жизни. От государства он просит только одного:

"Учить детей. Еще с детских садов в простой форме рассказывать, кто такие военные, что они сделали и какую роль выполняют. В будущем войны не исчезнут, поэтому дети должны постепенно привыкать к этой реальности".

Мы обратились в Министерство по делам ветеранов, чтобы узнать, исследуют ли там проблему отчуждения между военными и гражданскими. В ответ получили: министерство такой информацией не владеет и не обязано. То есть в ведомстве, которое должно было бы работать с ветеранами и обществом, даже не ведут учет этой проблемы.

Между тем Павел, несмотря на инвалидность, планирует уже в сентябре вернуться на фронт. Он убежден: там нужен значительно больше, чем в мирной жизни. Михаил же останется рядом с ветеранами – будет помогать им находить себя после войны. Говорит, победа – это не только битва на поле боя, но и способность общества не отвернуться от своих защитников.

Материал создан LIGA.net при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", который администрируется ІСАР Єднання в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии" при финансовой поддержке Норвегии и Швеции. Содержание публикации является ответственностью LIGA.net и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ІСАР Єднання.