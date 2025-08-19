18 августа состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

На этот раз, несмотря на всеобщие предостережения, в Овальном кабинете обошлось без скандалов.

"Зеленский явно подготовился и выучил уроки во взаимодействии с Трампом – он хвалил его, благодарил, надел почти костюм и уклонялся от сложных провокационных вопросов. На этот раз он сыграл спокойно и хорошо", – говорит LIGA.net Джейкоб Функ Киркегаард – старший научный сотрудник Bruegel и старший научный сотрудник-нерезидент Института международной экономики Петерсона (PIIE).

Встреча прошла хорошо и позволила выровнять ситуацию после встречи Трампа с российским диктатором на Аляске, подтверждает LIGA.net старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Яна Кобзова.

Но не пролила больше света на то, каким может быть потенциальный мирный договор.

Из этого текста вы узнаете:

Почему все называют встречу Зеленского и Трампа прогрессом (и не только из-за отсутствия ссор);

Какие гарантии безопасности предлагают Украине вместо членства в НАТО;

Как прекращение огня стало точкой напряжения;

Возможно ли достичь общего знаменателя в вопросе обмена территорий.