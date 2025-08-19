18 серпня відбулась друга зустріч президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Цього разу, попри загальну пересторогу, в Овальному кабінеті обійшлось без скандалів.

"Зеленський явно підготувався і вивчив уроки у взаємодії з Трампом — він хвалив його, дякував, одягнув майже костюм і ухилявся від складних провокативних запитань. Цього разу він зіграв спокійно і добре", – каже LIGA.net Джейкоб Функ Кіркегаард — старший науковий співробітник Bruegel та старший науковий співробітник-нерезидент Інституту міжнародної економіки Петерсона (PIIE).

Зустріч пройшла добре і дозволила вирівняти ситуацію після зустрічі Трампа із російським диктатором на Алясці, підтверджує LIGA.net старша наукова співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Яна Кобзова.

Але не пролила більше світла на те, яким може бути потенційний мирний договір.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

Чому всі називають зустріч Зеленського і Трампа прогресом (і не лише через відсутність сварок);

Які гарантії безпеки пропонують Україні замість членства у НАТО;

Як припинення вогню стало точкою напруги;

Чи можливо досягти спільного знаменника у питанні обміну територій.