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Історії | G7 проти Вісі зла, Інстаграмозалежні та Культурна війна. Найкращі історії світу

Этот материал также доступен на русском
G7 проти Вісі зла, Інстаграмозалежні та Культурна війна. Найкращі історії світу - Фото
Найкращі історії світу (колаж – LIGA.net)
21.05.2023, 13:32

LIGA.net запустила сервіс для передплатників: переказ найкращих історій планети за тиждень

Щонеділі ми надсилаємо вам переказ 10 кращих текстів з усіх куточків планети. Українською мовою.

"Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі, – розповідає керівник суспільно-політичної редакції LIGA.net Петро Шуклінов. – Тепер ми разом із журналістом Дмитром Бєлобровим спеціально для вас доберемо і відфільтруємо тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекажемо вам, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі".

У новому випуску:

- Оксамитовий молот. Хто така Лінда Яккоріно, яку Ілон Маск призначив гендиректоркою Twitter (The Guardian)

- Пошуки Нессі ускладнюються. Жертвами штучного інтелекту стала найбільш несподівана група людей – шукачі Лохнеського чудовиська (The Telegraph)

- Голодуйте, щоб зустріти Ісуса. Хто стоїть за кенійським культом смерті та чому так багато людей повірили цьому (The New York Times)

- Стало гірше! М’ясо, вирощене в лабораторіях, вважали порятунком для екології. Виявилося, зовсім навпаки (IFL Science)

- Не бандити, а державні конгломерати. В Мексиці наркокартелі розповсюджують свою владу на кожний куточок країни, підміняючи державу (The Economist)

- G-7 проти Вісі Зла. Поки напруга у світі зростає, геополітичні блоки кинулися перетягувати нейтральні країни на свій бік (Bloomberg)

- Пиво Bud Light та гей-Disney. Чому консерватори в США оголосили культурну війну великому бізнесу (BBC)

- Інстаграмозалежні. Як соцмережа змінила туристичну індустрію в світі. І не завжди на краще (Deutsche Welle)

- Протистояння молоді та військових. У Таїланді перемогла прогресивна опозиція. Чи дозволять генерали їй прийти до влади (Al Jazeera)

- За UFC та Кадирова. Чому організація, що проводить змагання у боях без правил, залишається медійно залежною від гауляйтера Чечні (CNN).

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Найкращі історії світу

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