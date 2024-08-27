Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 23 серпня відвідав Київ. Це перший візит індійського лідера за 32 роки дипвідносин між країнами. Індія весь час намагалася триматися якомога далі від російсько-української війни, але це не означає, що їй було зовсім байдуже, під час зустрічі запевнив Моді президента Володимира Зеленського: "З першого дня у нас була своя сторона. Нашою стороною був мир".

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Довідка Індія так і не приєдналася до санкцій проти Росії. На РФ припадає 40% індійського імпорту нафти, а на російський ВПК – 60% індійського імпорту зброї. Індія імпортує значні обсяги російського вугілля, міндобрив, олії та дорогоцінних металів, пише Індія так і не приєдналася до санкцій проти Росії. На РФ припадає 40% індійського імпорту нафти, а на російський ВПК – 60% індійського імпорту зброї. Індія імпортує значні обсяги російського вугілля, міндобрив, олії та дорогоцінних металів, пише DW

Візит Моді – частина його турне, щоб налагодити відносини з Європою. Індія прагне зони вільної торгівлі з ЄС та зняти з себе клеймо друга Москви, попри те що Нью-Делі не збирається купувати менше російської нафти, розповів LIGA.net голова Центру з питань Південної Азії та Індо-Тихоокеанського регіону (Стокгольм) й виконавчий редактор Інституту безпеки та політики розвитку (Вашингтон) Джаганнат Панда.

"Індія підтримує відносини з Росією, виходячи зі своїх інтересів. Нам потрібна дешевша російська зброя. Ми залежимо й від імпорту дешевої нафти. Для Індії важлива підтримка Росії", – каже Джаганнат Панда в інтерв'ю LIGA.net.

Київ потрібен Нью-Делі, щоб налагодити діалог з ЄС

– Які цілі Індії та які України у візиті прем'єра Моді?

– Візит Моді в Україну та Польщу – частина дискурсу між Індією та ЄС. Нью-Делі розширює зв'язки з країнами, які належать до пан'європейських меж.

"Враховуючи війну, є багато скепсису щодо зовнішньополітичних підходів Індії. Візит Моді має запевнити, що Нью-Делі не проти стратегічних інтересів України".

– Чого, на вашу думку, під час переговорів досяг Моді, а чого – президент Зеленський? Що цей візит може змінити у відносинах між двома країнами?

– У Києва багато скепсису до відносин з Індією, враховуючи, що Нью-Делі не надто критичне до Росії. Хоча після початку вторгнення Індія засудила війну. І прем’єр Моді не раз казав, що зараз не час для кровопролиття. Ці слова – натяк Путіну.

"Цей візит сприяєтиме побудові довіри. Українській стороні її бракує через позицію Індії щодо війни. Моді поправив ситуацію. Думаю, відносини підуть на відновлення".

По-перше, це перший візит індійського лідера, і це демонструє, що індійська влада серйозно налаштована щодо України, її майбутнього. Це створює стратегічну солідарність. По-друге, і візит Моді в Україну та Польщу, і попередній – до Австрії, показують присутність Індії в Європі, значення ЄС для Індії.

Моді зустрічається з Зеленським (Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO)

Україна і Польща – не передові економіки ЄС, але життєво важливі для індійських інтересів. Це значні виробничі та транзитні країни.

У Індії триває стратегічний діалог з розвитку економічної співпраці з ЄС. Торгово-технологічне партнерство між Індією і Євросоюзом переходить на наступний рівень. Для Нью-Делі важливо мати взаємодовіру з усіма країнами Європи.

Якщо Нью-Делі матиме хороші відносини з Україною, Польщею, іншими країнами в Європі, це створить позитивну атмосферу для торгово-технологічної співпраці.

Який вже рік Європа та Індія ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі. Щоб укласти таку, індійцям потрібна підтримка країн – членів ЄС.

– Моді намагається змінити імідж, що він нібито не друг Росії та власне Путіна, щоб Індія отримала торгові преференції від Євросоюзу?

– Зовнішньополітичний підхід Моді унікальний. Він любить вибудовувати особисту хімію стосунків з більшістю глав держав, включно з Путіним, Сі, лідерами ЄС та США.

Моді обіймається з Путіним, Москва, 9 липня (Фото: EPA-EFE / GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

Наприклад, коли Моді став прем'єром у 2014-му, пробував подружитися з Сі Цзіньпіном. Але внаслідок жорсткого підходу Сі та постійних проблем Китаю з Індією через прикордонні суперечки (між країнами є спір щодо кордону в Гімалаях, а після війни 1962-го між ними значна частина кордону без демаркації, й Індія вважає, що Китай окупував 38 000 кв. км її земель. – Ред.), особиста хімія між Моді та Сі не спрацювала.

Сподіваюсь, між Моді та Зеленським виникла довіра, що буде корисним для країн.

– Це перший візит індійського лідера за 32 роки дипломатичних відносин між країнами. Чому такого не було раніше? Що було на заваді?

– Є багато країн Європи, які індійська влада не відвідувала або була раз чи двічі. Охоплення європейських країн індійськими лідерами було мінімальним. Лише за останні кілька років це змінилося, розширюється географія візитів.

"Між Індією та Україною – новий початок. Індійська зовнішня політика дедалі більш орієнтована на Захід, Індія вибудовує відносини з ЄС. Київ має дедалі більше значення".

Це хороший початок. Візит Моді відкриває ширший контекст співпраці.

Індія купує в Росії нафту і зброю, "виходячи зі своїх інтересів"

– Що означав ракетний удар Росії по "Охматдиту" для прем'єра Моді? Як цей воєнний злочин Росії вплинув на відносини між Нью-Делі та Москвою?

– Коли справа стосується воєнних злочинів, Індія достатньо категорична – в офіційній заяві справедливо засудила удар. Влада осудила атаки на невинні життя – лікарні, школи, дітей, жінок. Індія висловлювала гуманітарну солідарність з Україною.

Проте Нью-Делі не втручалося в російсько-українську війну, бо Індія сама має величезні складності з сусідами – з Пакистаном і Китаєм (війна між Індією і Пакистаном за штат Кашмір триває з 1947-го, із 1950-х долучився Китай, під управлінням якого теж є частина Кашміру. – Ред.). Для Індії важлива підтримка Росії. Тому вона обережна, щоб не зайняти відкритої позиції щодо війни.

Та коли доходить до воєнних злочинів, Моді категоричний. Каже, що зараз не час для війни та що невинні люди не повинні ставати ціллю атак.

– Але чи змінюють такі ракетні атаки ставлення Моді до Путіна?

– Складне питання для Моді та багатьох лідерів країн, які хочуть позиціювати зовнішню політику у нейтральному контексті. Вони посередні та обережні у словах.

З огляду на зовнішню політику Індії, відмову від санкцій і те, що країна завжди підтримувала добрі відносини з СРСР, а потім з Росією, реакція Моді прохолодна.

"Більшість країн світу, Азії, не зайняли чіткої позиції щодо російсько-української війни, бо Росія все ще видатна сила, залишається постійним членом Радбезу ООН".

– Які основні фактори залежності Індії від Росії, які "виправдовують" агресію РФ?



– Індія підтримує відносини з Росією, виходячи зі своїх інтересів. Передусім – імпортує зброю. З роками ми скорочуємо її імпорт, але об’єми все ще високі. Ми досі від цього залежні, бо наша збройова інфраструктура дісталася в спадок із часів СРСР. Нам потрібна російська зброя, і це буде актуально ще певний час.

Водночас ми залежимо й від імпорту нафти з Росії. Економічні потреби спонукають країну підтримувати добрі відносини з Російською Федерацією.

Індії також потрібна підтримка Росії в Радбезі ООН, коли справа доходить до балансування із Китаєм. РФ залишається головним гравцем індійської зовнішньої політики та стратегічних розрахунків. Але з’являється й позитивна тенденція – спроба налагодити нові відносини Індії з ЄС та його окремими членами.

Моді зустрічається з Зеленським (Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO)

Україна є однією з чотирьох країн Європи, до кого прикута увага Індії в контексті торгівлі, технологій, безпеки та стратегій, як-от завершення війни. Відносини з Україною покращуватимуться. Нью-Делі бачить в Києві хорошого партнера.

– Індії потрібна російська зброя, бо вона дешевша і країна звикла до неї, а також російська нафта зі знижками, щоб зберегти зростання економіки?

– В Індії найбільше у світі населення, яке слід годувати. Тож потрібні дешеві нафта і газ. Росія – одна з країн, яка може це дати. Коли йдеться про зброю, тут теж передусім ціна. Російська зброя дешевша, ніж в Ізраїлю, США чи Франції.

Індія розуміє це і диверсифікує імпорт. Протягом кількох років побачите: Нью-Делі суттєво зменшить залежність від російської зброї.

В енергетичних питаннях Індія далі підтримуватиме хороші відносини з Росією.

"Захід має запропонувати Індії альтернативу – дешевші нафту і газ"

– Чи зміг Зеленський переконати Моді купувати менше російської нафти, з продажів якої Москва фінансує, зокрема, війну проти України?

– Так, Зеленський може мати особисту хімію стосунків з Моді, щоб переконати в дечому. Але це складне завдання. Вимагає інтенсивних переговорів, діалогу і культурного розуміння. Такого роду дипломатія відбувається в таємний спосіб.

Моді зустрічається з Зеленським (Фото: EPA-EFE / SERGEY DOLZHENKO)

Поки ми не знаємо деталей, як саме Індія збирається допомагати Україні та чим Київ може бути корисним Нью-Делі в дискурсі Європи.

– Чи може Захід переконати Моді зменшити залежність від РФ? Які важелі впливу?

– Захід має запропонувати Індії альтернативу – дешевші нафту і газ. Ціна має значення.

Враховуючи ціну на нафту, яку дорого купувати на Близькому Сході та на Заході, Індія вибирає російську. Якщо Захід зможе продавати Індії дешевші енергоресурси, щоб вона могла прогодувати населення, країна змінить політику імпорту.

– Який мир між Києвом і Москвою бажаний для Моді та яку роль може відіграти Нью-Делі у мирних переговорах? Чи бачите ви таку можливість?

– Є забагато оптимізму, що Індія може відіграти роль посередника між Росією та Україною. Однак не думаю, що Моді дійсно має це на меті. Відносини між Москвою і Києвом дуже погані. Невідомо, чи їх взагалі можна налагодити.

Це не двостороння війна, а ширша. Україну підтримують США, ЄС, НАТО. У росіян є китайська підтримка. Індія не дуже хотіла б втручатися чи намагатися взяти на себе роль посередника. У Нью-Делі багато власних проблем. Нам потрібна підтримка Росії.

Тому я не бачу перспектив посередника, щоб Індія вела успішні переговори й намагалася досягти консенсусу між ЄС, НАТО та Росією. Це малоймовірно.