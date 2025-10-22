В ловушке ручного управления: как война усилила роль автоматизации в украинском бизнесе
В развитии каждого успешного производства или дистрибьюторской компании наступает момент, когда есть рыночные возможности, востребованный продукт, команда работает на пределе, но бизнес перестаёт масштабироваться. Каждая попытка "прыгнуть выше" — выйти на нового крупного дистрибьютора или запустить новую линейку — разбивается о невидимый барьер.
Это явление я называю "организационным стеклянным потолком". Это внутренняя, часто незаметная преграда в самой операционной архитектуре бизнеса, которая делает дальнейший рост невозможным. Проблема не в том, чтобы работать ещё усерднее, а в том, чтобы радикально изменить саму систему — разбить этот потолок.
Диагностика операционного паралича: три симптома, знакомые каждому владельцу
Этот "потолок" состоит из ряда системных проблем, возникающих именно из-за роста. Они могут казаться несвязанными, но на самом деле — это проявления одной болезни: отсутствия единого центра управления бизнесом.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)