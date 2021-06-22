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Скидка 50% | 365 дней лучших историй. Летняя акция на LIGA.net: поддержите нас – поддержите Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2021, 15:20
365 дней лучших историй. Летняя акция на LIGA.net: поддержите нас – поддержите Украину - Фото
Фото: depositphotos.com, коллаж: LIGA.net

Вот, что мы сделали. И вот, почему мы хотим делать больше. Мы, ваше медиа, будем вашей волей к переменам в Украине – поддержите нас

Качественная журналистика в отпуск не идет. Мы хотим, чтобы еще больше людей могли ее получить. Поэтому до конца июня мы вводим 50% скидку на пакет "Партнер". Вы получите весь эксклюзивный контент, который мы создаем:

- лучшие истории и спецтексты LIGA.net;

- пересказ 10 самых интересных историй со всего мира – еженедельно.

- мы также отключим для вас рекламу.

Поддержите нас. Поддержите качественную журналистику.

Что мы сделали за прошлый год. Среди прочего:

- Текст "Медиакиллер Коломойского. Кто такой Александр Дубинский".

- Текст "Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука".

- Текст "Павел Вовк и Тайная комната. Как устроена империя зла ОАСК".

- Текст "Жизнь и деньги Андрея Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске".

За год мы также написали о коррупции внутри РПЦ, о работе спецслужб России и многом другом.

Все наши истории имели огромный эффект. Депутат Дубинский – попал под санкции и лишился места в партии Слуга народа. Частная армия Медведчука – разгромлена, конфискована тренировочная база, открыты уголовные дела. ОАСК – властями принято решение о роспуске этого суда.

Мы хотим и дальше менять страну к лучшему. И чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нам, до конца июня мы вводим 50% скидку на годовой пакет "Партнер". Целый год всего за 100 грн / мес. Вы получите все, что мы делаем – на целый год. 

Мы, ваше медиа, будем вашей волей к переменам в Украине.

Поддержите качественную журналистику. Помогите нам сейчас искоренять коррупцию. Помогите нам сейчас громко указывать на главные проблемы страны. Наша работа действительно меняет страну. А ваша поддержка позволит прямо сейчас расширить штат сотрудников редакции и стать еще сильнее благодаря вам. Вы в отпуске – мы на передовой.

Поддержите нас.

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