Вот, что мы сделали. И вот, почему мы хотим делать больше. Мы, ваше медиа, будем вашей волей к переменам в Украине – поддержите нас

Качественная журналистика в отпуск не идет. Мы хотим, чтобы еще больше людей могли ее получить. Поэтому до конца июня мы вводим 50% скидку на пакет "Партнер". Вы получите весь эксклюзивный контент, который мы создаем:

- лучшие истории и спецтексты LIGA.net;



- пересказ 10 самых интересных историй со всего мира – еженедельно.



- мы также отключим для вас рекламу.



Поддержите нас. Поддержите качественную журналистику.



Что мы сделали за прошлый год. Среди прочего:



- Текст "Медиакиллер Коломойского. Кто такой Александр Дубинский".



- Текст "Кулаки Кремля. Как устроена частная армия Виктора Медведчука".



- Текст "Павел Вовк и Тайная комната. Как устроена империя зла ОАСК".



- Текст "Жизнь и деньги Андрея Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске".

За год мы также написали о коррупции внутри РПЦ, о работе спецслужб России и многом другом.

Все наши истории имели огромный эффект. Депутат Дубинский – попал под санкции и лишился места в партии Слуга народа. Частная армия Медведчука – разгромлена, конфискована тренировочная база, открыты уголовные дела. ОАСК – властями принято решение о роспуске этого суда.



Мы хотим и дальше менять страну к лучшему. И чтобы как можно больше людей могли присоединиться к нам, до конца июня мы вводим 50% скидку на годовой пакет "Партнер". Целый год всего за 100 грн / мес. Вы получите все, что мы делаем – на целый год.

Мы, ваше медиа, будем вашей волей к переменам в Украине.

Поддержите качественную журналистику. Помогите нам сейчас искоренять коррупцию. Помогите нам сейчас громко указывать на главные проблемы страны. Наша работа действительно меняет страну. А ваша поддержка позволит прямо сейчас расширить штат сотрудников редакции и стать еще сильнее благодаря вам. Вы в отпуске – мы на передовой.

Поддержите нас.

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