Истории спецслужб. Чем закончился провал Путина в Черногории

Берите алгоколь и садитесь поудобнее. Сегодня мы отправляемся на Балканы, где в 2016 году Главное управление Российской Федерации (бывшее ГРУ РФ) совершило отчаянную попытку убить своего главного политического врага в Черногории и вернуть маленькое 600-тысячное государство в орбиту влияния России, получив выход в Адриатическое море - вотчину НАТО.





КОГО РОССИЯНЕ ХОТЕЛИ УБИТЬ И ЗАЧЕМ. Самая интересная фигура в этой истории вовсе не среди бездарных российских функционеров. Ведь, история за историей, вам уже должно было стать ясно, что золотые годы русских шпионов остались далеко в прошлом.





Эта история во многом о политическом лидере Черногории, бывшем коммунисте Джукановиче. И пока вы не забросали его помидорами, я сразу уточню, что нынче он главный идеологический враг Кремля в этой стране, сторонник НАТО и Евросоюза.





Традиционно Черногория шла в фарватере политики Сербии - главного стратегического союзника России на Балканах. Черногория издавна была любимым местом отдыха российских туристов. И российское влияние в этой стране было чрезвычайно высоко. По разным оценкам, около половины недвижимости в стране принадлежит российским олигархам. Сам Джуканович многие годы говорил о дружбе с Россией и необходимости самых крепких отношений.





Все изменилось в 2006 году, когда страна вышла из конфедерации с Сербией. Это серьезно обеспокоило Россию. Но она решила поддержать молодую страну, рассчитывая купить ее благосклонность. Пока не поняла, что начала терять Черногорию. Россияне, например, просили дать им порт под военные нужды, чтобы получит доступ в Адриатическое море - но им отказали.





К началу российско-украинской войны на Донбассе стало ясно, что Черногория ушла из орбиты влияния Москвы: официальные власти маленькой страны присоединились к санкциям ЕС против РФ. Таким образом Черногория, находясь в очереди на членство в ЕС, решила поддержать политику ЕС. А позже, в 2015 году, Джуканович забил последний гвозь в отношения с Россией: власти объявили своей задачей интеграцию в НАТО.





Джуканович - невероятно популярный политик у себя дома. В разных статусах он управляет страной с 1991 года. Именно от него зависит очень многое в стране, потому что его действительно любят (54% на последних выборах). Если Джукановича убрать - сильное влияние Сербии и России, умноженное на контроль над властью, позволило бы переломить настроения. Например, 20% в парламенте имеет абсолютно пророссийская партия, за которую голосуют в основном местные сербы (которых по переписи 2003 года в стране около 30%).





В 2014 году Главное управление Российской Федерации начинает формировать отдельную агентурную сеть на территории Черногории. Базой для работы ГУ РФ стала соседняя Сербия, откуда ведется вся практическая работа, в том числе закупки оборудования и вербовка людей. Главная задача - остановить процесс интеграции Черногории в НАТО и, по возможности, уничтожить действующую политическую элиту страны.





ПЛАН "АДРИАТИКА". Сразу после разрыва Черногории и Сербии, россияне начали с помощью денег формировать в Черногории русское лобби. Очень похожая история с Украиной, когда какой-нибудь Медведчук летает в Москву и там делает вид, что он на что-то влияет. Так в Москву начали летать черногорские политики - за деньгами и поддержкой пророссийских избирателей в Черногории.



