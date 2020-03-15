Истории спецслужб. Как Путин превратил СВР в Службу Внешнего Распила

"ЖАЖДА МЕСТИ - ВОТ, ЧТО МЫ ИСПЫТЫВАЕМ. К СТЕНКЕ БЫ ЕГО"

Именно так 64-летний Потеев и живет, особо не скрываясь - практически свободной жизнью. Хотя и избегает журналистов. Он ходит на рыбалку. Иногда нарушает правила дорожного движения (есть выписка). Хранит секреты (хотя вряд ли) денежных операций кооператива Озеро и Службы внешнего распила. И, вероятно, снова пойдет голосовать на выборах президента США. Он и все члены его семьи давно получили американское гражданство.



