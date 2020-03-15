Истории спецслужб. Как Путин превратил СВР в Службу Внешнего Распила

Я часто говорю, что русские спецслужбы времен Владимира Путина
- это деньги, только деньги и ничего, кроме денег. Сегодня я расскажу, как это работает. На конкретном примере. Встречайте полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева и его семью, которых, судя по всему, Кремль долгие годы использовал, а потом позволил спокойно переехать в США."МЫ НАЗЫВАЕМ СВР СЛУЖБОЙ ВНЕШНЕГО РАСПИЛА".
Александр Потеев - сын героя СССР. Учился в Минской школе КГБ (где и нынешний директор СВР Сергей Нарышкин). Служил в органах КГБ. Воевал в Афганистане (получил орден Красной звезды). А потом перевелся в СВР и был направлен служить в США при посольстве. В 2000 возглавил "американский" отдел управления "С" (нелегальный шпионаж) в СВР. При этом вся семья имела тесные связи с США - в последствии там работала жена, потом дочь, потом сын Потеева. И все в спецслужбах России об этом знали.
Но сначала, что такое "нелегальный шпионаж". Легально - это как Потеев. Он официально служил под видом дипломата в посольстве. Ну, то есть, все всё понимают.
Нелегальный шпионаж - это когда человека перевозят жить в другую страну по поддельным документам. Вместо Ивана Иванова, например, делают Карлоса де Санчопанса с легендой о жизни в Испании (мать - немка, папа - испанец, потому такой акцент).
Человек учится (например в Гарварде). Работает (например в финансовом консалтинге). Заводит семью (среди местных). Но живет двойную жизнь - собирает и передает информацию. Либо оказывает специфические услуги для своих боссов.
Чем занимался Потеев и его семья? Российская Новая газета поговорила с одним из бывших сотрудников СВР: "Все в управлении знали, что они (семья Потеевых) оказывали "консультативные" услуги по размещению денег в Америке нашим чиновникам, чекистам и разному сброду, наворовавшему миллионы".
И добавляет, что после случая с Потеевым в России "все трясутся за свои шкуры": "У многих жены и дети занимаются бизнесом за границей и в России не показываются годами. И этот бизнес не вполне легальный. Ну там обналичка, финансовые проводки, сомнительные операции, офшоры".
"Потеевы обязательно расскажут американцам, кто к ним обращался за "консультациями", кто из руководства на чем сидит и кто что имеет. А может, уже рассказали", - говорил собеседник Новой газеты пару лет назад.
И немного раскрывает атмосферу работы в СВР России: "У нас такой же бардак, пьянство и поиски, где бы сорвать куш, как у ментов и чекистов. Все измеряется деньгами. Залетел - принеси откат. Знаете, как мы теперь называем СВР? Служба внешнего распила".ЧТО СДЕЛАЛ ПОТЕЕВ.
Потеев якобы передал спецслужбам США дела на всех так называемых шпионов-нелегалов СВР, служивших в США под видом "простых граждан". Потеев действительно располагал информацией об этой сети. И теоретически мог это сделать. Тем более сразу после начала операции по схлопыванию сети Потеев выехал из России.
Вспоминает бывший сотрудник КГБ Федор Яковлев: "Эта история ни что иное, как результат кризиса российской внешней разведки. Она потеряла идеологические и патриотические принципы. Как и государство, и общество в целом".
Шпионская сеть была хорошо замаскирована. И помогала московской верхушке отмывать деньги в США и других странах, занималась недвижимостью, ценными бумагами и различными операциями с деньгами.
Еще шпионили за политиками, пытались подбираться к окружению президента США, выведывали военные секреты. Детально об этой истории я писал в конце декабря прошлого года (читайте здесь: "Это был самый громкий провал российских спецслужб"
).
Кроме прочего, Потеев, если верить озвученным данным на суде в Москве, раскрыл США механизмы финансирования российских разведчиков за рубежом и каналы связи. На суде в РФ выступила и шпион-нелегал Чапман (уже после обмена шпионами). Она заявила, что о работе группы знал узкий круг людей, включая Потеева. Она считает, что именно Потеев сдал ее.
Чапман только умолчала, как по открытой линии пыталась связаться с Москвой, когда заподозрила, что американскую сеть вскрыли. Она сама подставила и себя, и группу. Но работа группы заслуживает отдельной главы.НА КРЮЧКЕ ФБР.
Служба внешней разведки России использовала Потеева и американскую сеть для оказания различных услуг в Штатах для политической, силовой и криминальной верхушки России - ведение счетов, открытие бизнеса, оформление недвижимости. По данным русских медиа, только сама СВР в результате раскрытия сети понесла ущерб в $50 млн, вложенных в ее создание.
Спецслужбы США установили наблюдение за сетью. Например, агент-нелегал Анна Чапман с помощью ноутбука передала сообщение проезжавшему в автомобиле сотруднику посольства РФ, находясь в кофейне в Нью-Йорке.
В определенный момент контроль над группой полностью перехватили американские спецслужбы. Шпионам не мешали, не ограничивали. Более того - сеть начали использовать, сливая СВР поддельную информацию, чтобы вычислить как можно больше других членов.
Спецслужбы США подстроили для каждого агента-нелегала историю-крючок. Например, для Чапман ФБР придумала нового куратора от СВР, который попросил ее передать фальшивый паспорт другому нелегалу.
Как свидетельствуют источники западных журналистов, группа агентов-нелегалов была непрофессиональной и совершала недопустимые ошибки в работе. На суде все арестованные сознались в работе РФ. Одному удалось сбежать - на момент задержания группы он находился на Кипре. По линии Интерпола он был задержан, но русским удалось его выкупить и вывезти.
Шпионов-нелегалов обвиняли в передаче информации в СВР. Исчезающие чернила, передача данных по Bluetooth, обмен одинаковыми чемоданами на вокзалах и в парках - все это зафиксировали на видео. Но всем арестованным предъявили обвинения в отмывании денег - другие обвинения не выдвигались, чтобы упростить процесс обмена шпионами.
Одновременно были арестованы 10 человек, в том числе Хуан Лазаро (генерал-майор СВР, герой СССР Михаил Васенков) и его жена Вики Пелаес. Шпион Васенков работал в разных странах более сорока лет. Остальные менее интересные персонажи, но проникли они практически везде - кто-то жил жизнь "домохозяйки", кто-то - "риелтора", кто-то - "преподавателя" и "консультанта".
Согласно сделке с правосудием, все шпионы назвали свои настоящие имена: Лидия и Владимир Гурьевы, Наталия Переверзева и Михаил Куцик, Елена Вавилова и Андрей Безруков, Михаил Васенков и Вики Пелаез, Анна Чапман и Михаил Семенко.
Позже их обменяли. "Шпионский мост" между США и РФ состоялся в дальнем углу аэропорта Вены (Австрия). Одновременно приземлились два борта - американский и российский. Десятерых шпионов американцы отдали за четверых людей, история каждого из которых заслуживает отдельной истории.
На свободу из русского подвала вышли ученый Игорь Сутягин, полковник ГРУ Сергей Скрипаль (его историю я рассказываю здесь
), а также полковник СВР Александр Запорожский и экс-сотрудник КГБ Геннадий Василенко.КАК СПЕЦЛУЖБЫ В РФ РАЗГРАБИЛИ КРЕДИТ МВФ.
Пока копался в публикациях и книгах по теме, нашел занимательную историю. Она олицетворяет атмосферу, в которой служил Потеев. Его воинская часть 33949 (база СВР) стала известна широкой публике в 1997 году. В России был страшный кризис. Шахтеры бастовали. И Международный валютный фонд (МВФ) решил помочь - выдал русским $500 млн на зарплаты горнякам.
Но ни один шахтер денег не получил - деньги просто разокрали. Журналисты раскопали, как это происходило. $10 млн, например, Минфин РФ заплатил прокладкам за "консультации", $12 млн ушли на оплату коллекции для музея в храме Христа Спасителя, полмиллиона отдали на фильмы Михалкова, а $4 млн на покупку "произведений искусства" перечислили воинской части Службы внешней разведки.
Новая газета рассказывает еще об одном интересном факте из биографии этой воинской части. В период с 22.04.2003 по 16.05.2003 на ее территории функционировала... временная зона таможенного контроля.
"Зачем разведчикам понадобилось переквалифицироваться в таможенники, остается только догадываться. Поговаривают, что только одних иномарок «растаможили» несколько сотен штук. И это не считая вагонов с китайскими и турецкими шмотками, прибывших на Павелецкий вокзал", - пишут журналисты.МОТИВ ПОТЕЕВА.
Достоверной информации нет. Сам Потеев никогда не давал интервью и не появлялся в прессе. Даже единственное доступное фото - только со времен службы в Афганистане. Циркуюлируют только версии вербовки. Например, что вербовка началась с его жены, или с дочери, или с сына.
Собеседник Новой газеты: "Некоторые особняки, недвижимость оформлялись ими (Потеевыми) на подставные фирмы. Скорее всего, налоговая служба США или Министерство финансов заинтересовались мамой и дочкой. И Потееву сделали предложение, от которого нельзя было отказаться".
Но вербовали ли Потеева вообще? Вполне вероятно, что он сам выбрал дорогу в ЦРУ. Хотя на заочном суде в России обвинители утверждали, что Потеев якобы "10 лет делился секретной информацией с ЦРУ". Но верить в эту информацию можно с трудом - суд в РФ был откровенным фарсом.ПЕРЕЕЗД В США.
Моя любимая главка в этой истории. На дворе - 2010 год. Расцвет спецслужб имени Путина. Во власти весь кооператив Озеро - упорно трудится, грабит, не покладая рук, скупает недвижимость по всему миру, организовывает офшоры. И внезапно - Потеев.
Впервые семья Потеева переехала в Штаты, когда шпиона отправили туда служить в посольстве РФ. Затем, когда в 2000 семья вернулась в Москву, через некоторое время в США снова уехала работать его жена. Сын, окончив университет, устроился работать в Рособоронэкспорт, но через некоторое время тоже переехал в США. Затем дочь, окончив учебу, начала работать в московском представительстве американской компании. И затем тоже уехала в Штаты.
Фактически в России оставался только сам Потеев. Остальные члены семьи изредка наведывались в гости. Но вся семья Потеева жила за границей. И никого это не смущало - ни ФСБ, ни СВР, ни бывшее ГРУ. Вообще никого из друзей Путина, который поставил своих людей во главе каждого из ведомств, это не заботило.
Когда американскую сеть СВР начали схлопывать, Потеев выехал из России поездом Москва - Минск. В Беларуси пересек границу с Германией. Совершенно спокойно и буднично купил билет на самолет и улетел в Штаты.
Потом уже на суде в Москве опозорившиеся путинские волки придумали версию, что Потеев якобы использовал чужой паспорт, чтобы выехать (будто кто-то ему мог помешать). В суд даже притащили какого-то товарища без погон с фамилией Дудочкин. Товарищ честно признал легенду достоверной: паспорт, конечно, не терял, но когда-то носил его в посольство США, чтобы визу получить.
То есть - вот. Сложился пазл. Американцы вывезли агента. Есть доказательства - Дудочкин подтвердил. Но поверить в этот бред мог... Да кто вообще мог?!
Владимир Бушин в своей книге "Чужие в Кремле" пишет, что на самом деле Потеев... оформил отпуск на работе. Совершенно официально. Совершенно откровенно. И поехал отдыхать в США, где жила вся его семья и все об этом прекрасно знали.
Никто не оказывал ему никакого противодействия по одной простой причине - Потеев помогал всей московской верхушке. Он работал на всех, очевидно, включая Путина и его кооператив. Потому никто не стал его задерживать. Просто некому. Никто не подозревал, что "консультант" решит остаться в США навсегда."ЖАЖДА МЕСТИ - ВОТ, ЧТО МЫ ИСПЫТЫВАЕМ. К СТЕНКЕ БЫ ЕГО".
В 2016 году российские госмедиа написали, что Потеев якобы умер в США. В это никто не верил, конечно. Было совершенно очевидно, что Потеева и его семью прячут по программе защиты свидетелей ФБР. Убить человека, который находится под защитой программы, практически невозможно.
В 2018 году BuzzFeed написало, что человек с именем Потеев и совпадающей датой рождения купил лецензию на рыболовлю и зарегистрировался для участия в голосовании на выборах в США как республиканец. Живет во Флориде.
Журналисты Buzzfeed утверждают, что знали об этом и ранее, но ЦРУ якобы попросила их не распространять информацию, когда они обратились за комментарием.
Зачем россияне вбросили утку о смерти Потеева. В книге журналиста BBC Марка Урбана "Файлы Скрипаля" утверждается, что сообщение о смерти было размещено в надежде выявить местонахождение полковника. Российская разведка хотела проследить каналы общения друзей и семьи Потеева, чтобы выйти на него. И, очевидно, поквитаться.
Журналистам BuzzFeed удалось поговорить с его родственниками, которые обещали передать телефон журналиста самому Потееву (чем подтвердили, что информация о его смерти - неправда). Но, конечно, сам Потеев на связь с журналистами так и не вышел.
И, наверное, правильно. Высокопоставленный источник в СВР когда-то сказал одному из российских пропагандистских сайтов: "Жажда мести - вот что мы все испытываем. К стенке бы его. Какой урон нанес стране, коллегам".
Путин, говоря о Потееве, тоже высказался вполне откровенно: "Предатели плохо кончают". Он также называл полковника "свиньей" и "скотиной". И в 2014 году попытался убить. Но либо передумал нарушать негласное правило (США не убивают на территории России, Россия не убивает на территории США), либо задачу провалили, либо хотели только напугать - неизвестно.
О предотвращенной попытке покушения во Флориде в 2014 году стало известно в 2018-м после публикации в газете The New York Times. Предполагаемый убийца прибыл из РФ и приблизился к дому мужчины, который находился под защитой спецслужб США. Затем побывал по месту проживания других членов семьи. Источники Buzzfeed подтвердили, что мишенью был именно Потеев.
Buzzfeed считает, что количество следов Потеева - непростительная роскошь. Источники издания в американской разведке говорят, что такое поведение - "это был его личный выбор".Именно так 64-летний Потеев и живет, особо не скрываясь - практически свободной жизнью. Хотя и избегает журналистов. Он ходит на рыбалку. Иногда нарушает правила дорожного движения (есть выписка). Хранит секреты (хотя вряд ли) денежных операций кооператива Озеро и Службы внешнего распила. И, вероятно, снова пойдет голосовать на выборах президента США. Он и все члены его семьи давно получили американское гражданство.
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