Истории спецслужб. 30 лет лжи Кембриджской пятерки: финал

Меня могут назвать необъективным, ведь все мои истории о спецслужбах России рассказывают о провалах. Неужели не было других примеров? Не было. Но я не зря делаю акцент, что как говно выглядят современные русские шпионы, потому что заняты отмыванием преступных доходов Владимира Путина. Но - это правда - во времена СССР все было иначе. Надо отдать должное. И сегодня для баланса расскажу историю, которую по праву считают триумфом шпионского мастерства. Хотя лично я считаю, что эта история показывает нам всю мерзость того, что называется "спецслужбы".



КАК СССР ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ ПОИМЕЛ БРИТАНИЮ. Гарольд Адриан Рассел Филби (Ким Филби) родился в Индии в семье британского чиновника при правительстве раджи. Вся его семья долгое время жила и работала в Индии. Ким стал продолжателем одного из старинных родов Англии. Окончил с отличием Вестминстерскую школу. Поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где состоял членом социалистического общества. Занималя антифашистской борьбой. Женился на прекрасной женщине. А в июне 1934 года... вступил в отношения с Арнольдом Дейчем. И оказался завербован советской разведкой. С этого момента начинается история "Кембриджской пятерки".



Вообще эта история о любви, конечно. Ведь, если верить Филби, все завербованные хотели работать на СССР, потому что действительно были коммунистами. Это правда. Но, по другой версии, все было не совсем так: члены "Кембриджской пятерки" действительно были коммунистами и лояльны к СССР. Но завербовали их не по этой причине. Советский шпион вступал в отношения с британской ученой элитой. Фиксировал доказательства этих отношений. А затем, с помощью фотографий, вербовал. Так что лояльность к СССР - не вся правда.



ЯДЕРНЫЕ СЕКРЕТЫ. Сразу к делу. Пропускаем биографию других членов пятерки, неинтересные этапы жизни, и переходим к сути. В итоге: завербованный Ким Филби шпионил для СССР на высоких постах в MI6 и MI5; Дональд Маклин шпионил для СССР в МИД Великобритании; Энтони Блант работал на СССР в английской контрразведке, шпионил в статусе "советника короля Георга VI"; Гай Берджесс устроиля в контрразведку, МИД, шпионил там для СССР, работал агентом СССР в сфере медиа; Джон Кернкросс работал на СССР в военной разведке Британии и в МИД. И это только самые известные персонажи. Дейч завербовал гораздо больше.

Только за время войны Филби передал в Москву более 900 документов. Он сорвал множество западных спецопераций. Просто для ясности: Филби отвечал за контакты с руководителями ЦРУ и ФБР. Советский шпион координировал совместные действия США и Великобритании... по борьбе с СССР.



Маклин передал СССР большое количество совершенно секретных документальных материалов, в том числе касающихся планов Британии по использованию атомной энергии в военных целях. Информация была получена в сентябре 1941 года и "сыграла важную роль в развертывании аналогичных работ по созданию атомного оружия в СССР".



Блант в рядах английской разведки сдал СССР завербованного агента в аппарате советского чиновника Микояна. Будучи советником короля, выполнял "деликатные поручения Короны". Считается, что якобы не сдавал секреты королевской семьи, а только использовал связи для того, чтобы сдавать информацию с других направлений. Но кто же в это поверит.

Берджесс очень много работал в британских медиа. И занимался тонкой советской пропагандой: подавал свои материалы и гостей так, чтобы между строк продвигать интересы СССР. Гай занялся программой "Неделя в Вестминстере" - получил практически неограниченный доступ к парламенту. Сплетни, планы, тайны депутатов - все это конвейером передавалось в СССР.





Кернкросс работал в контрразведке и имел много материалов-перехватов немецких сообщений. И хотя Великобритания делилась с СССР данными, ту часть, которую британцы передавать не хотели, отправлял им именно он. По мнению английской разведки, переданные Кернкроссом данные об американских и британских исследованиях в области ядерного вооружения легли в основу советской ядерной программы.



То есть - давайте подведем итог - СССР в прямом смысле слова имел британскую элиту - с этого начал и этим продолжал. И делал это на протяжении примерно 30 лет, пока сеть и ее членов - в разные годы - не раскрыли. Бывший директор ЦРУ Аллен Даллес называл эту пятерку "самой сильной разведывательной группой времён Второй мировой войны".



НО ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ. О грандиозном скандале "Кембриджской пятерки" снято множество документальных фильмов. Но в каждом из них слабо представлен финал истории. Он описан так, будто для главных героев основные события происходили на протяжении 30 лет работы сети, а в конце было все замечательно. Но, как выяснилось, все завербованные агенты умерли в момент вербовки: вся их последующая жизнь была жизнью после смерти, в обнимку с алкоголем и переживаниями.



Филби скончался в Москве от алкоголизма. Пропаганда пыталась отмазывать этот факт, привлекала его последнюю жену. Но он пил очень много. Потомственный джентельмен, оказавшийся в советской действительности, жил богато, но совершенно пустой и бесмысленной жизнью.



Маклин тоже умер в Москве. Его жену сломить не получилось - она рассказала, что он очень много пил. Хотя якобы встретил смерть, победив алкоголизм. Тяжело болел раком. Но много переживал. И умер от сердечного приступа. Очень хотел домой. Урну с его прахом отправили в Англию - упокоиться в старинном семейном склепе. Позднее сын Маклина перевез прах в США, куда уехала жить его семья.



Блант, пожалуй, самый несчастный из всех. Во всяком случае, наиболее откровенный. В своих мемуарах называет решение работать на разведку СССР одной из главных ошибок жизни. Хотел покончить с собой из-за этого. Когда СССР предложил ему переехать в Москву - отказался: "Я очень хорошо знаю, как живет ваш народ, и для меня подобная жизнь невыносима и немыслима". Он сам сдался английской разведке, а в обмен на гарантии иммунитета сдал всех остальных. Был лишен рыцарского звания. Очень долго мучился и страдал от переживаний. Умер у себя дома в Великобритании от инфаркта.



Берджесс бежал в СССР, где его поселили в закрытом городе Куйбышев. Он так и не освоился с жизнью там. Искал способы вернуться домой. Не упускал ни единой возможности увидеть или услышать британцев, которые посещали СССР. Умер от атеросклероза и острой печеночной недостаточности (алкоголизма). Но все-таки вернулся домой: ег о прах был передан родственникам в Великобританию.