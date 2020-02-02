Истории спецслужб. Сэр Гордиевский: первое поражение Путина

Бывший полковник отдела внешней разведки КГБ Олег Гордиевский работал на Британию 11 лет. Чего ему только не приписывают. Но все это чепуха. Самое интересное - Путин. Берите что-нибудь крепкое, садитесь поудобнее. Сегодня я расскажу, как перебежчик Гордиевский навсегда оставил психологическую травму молодому контрразведчику "Платову".

"ОН БЫЛ ХУЖЕ, ЧЕМ КАЛУГИН". Гордиевский был кадровым КГБшником с "международным" образованием. По линии КГБ работал в Дании и Великобритании. Под конец карьеры - резидент СССР в Лондоне. То есть главный шпион, который знает все и знает всех. Он видел мир. Знал, что СССР лжет о жизни "там". Что в СССР - тирания, упадок и репрессии, а не жизнь. А после "пражской весны", когда русские танками и автоматами подавили демократизацию Чехии - все для себя решил окончательно. Он добровольно перешел на сторону Запада.

Что сделал Гордиевский, став агентом Великобритании:

- помогал срывать спецоперации КГБ, передал англичанам примерно тысячу сообщений и документов;

- предотвратил обмен ядерными ударами в 1983 году. Это был период «холодной войны». США проводили учения. В СССР думали, что Запад готовит удар под видом этих учений. Гордиевский доложил об этом - Британия и США "внесли коррективы в учения", чтобы убрать нервозные красные руки с красной кнопки;

- информация Гордиевскского попадала прямо на стол Рейгана и Тэтчер. Американского лидера она подтолкнула к деэскалации с СССР (он видел и знал, что СССР не представляет реальной угрозы); британский лидер, на основании данных в том числе Гордиевского, решила, что с Горбачевым "можно иметь дело";

- "большая часть информации была слишком секретна, чтобы ею можно было пользоваться" (цитата из английских источников спустя 35 лет);

- бывший глава КГБ СССР говорил, что Гордиевский "нанес спецслужбам СССР больше ущерба, чем генерал Калугин". А Калугин ведь был руководителем всей внешней разведки КГБ, он вообще знал все, что можно знать об СССР (но тоже перешел на сторону Запада - расскажу в другой раз).

РАСКРЫТИЕ И ПОБЕГ. Гордиевский оказался в списке "русских шпионов". И вот парадокс. Гордиевского подвел не его талант, а жадность... американцев. Они узнали, что у британцев есть высокопоставленный агент среди совков (британцы делились информацией с США, но не раскрывали источник). Вашингтону стало любопытно. И разработку возможного британского информатора поручили главе контрразведывательного подразделения советского отдела ЦРУ Олдричу Эймсу.

Столкнулись два двойных агента. Эймс на протяжении девяти лет работал на КГБ (совки купили его за $4 млн). Он предположил, что утечка происходит из резидентуры КГБ в Лондоне, где обязанности резидента исполнял Гордиевский. Но предположение передал не ЦРУ, а КГБ.

По рассказам самого Гордиевского, его отозвали в Москву. Он прилетел с подготовленным планом побега, если его вычислят. Его допрашивали. Но нужной информации не получили (оснований пытать не было). Гордиевского отпустили домой в квартиру в Москве, запретив выезд из страны (до окончания разбирательств). За ним установили круглосуточное наблюдение, прослушивали.

Операция "побег Гордиевского" (кодовое название PIMLICO) теперь является образцом в школах шпионов. О ней пишут книги, снимают фильмы. И это одна из лучших операций MI6 в годы холодной войны.

Итак, как может сбежать человек, круглосуточно наблюдаемый бывшими коллегами, которые догадываются, что он стал вражеским шпионом? Автором плана был служивший под дипломатическим прикрытием в посольстве Великобритании тогдашний резидент британской разведки в Москве Джон Скарлетт, впоследствии генеральный директор MI6. План спасения Гордиевского утвердила лично Тэтчер.

Далее отрывки из книги знаменитого журналиста Бена Макинтайра, который записал 250 часов разговоров с Гордиевским, а также выдержки из интервью:

- 16 июля 1985 года Гордиевский стоял перед витриной хлебного магазина на Кутузовском проспекте, держа в руках сумку с логотипом супермаркета Safeway. Мимо прошел человек с сумкой Harrods.

Он взглянул на Гордиевского и откусил от батончика Mars. Это был условный сигнал о начале операции PIMLICO;

- через четыре дня после подачи сигнала, Гордиевский вышел на пробежку, с которой так и не вернулся. Отделавшись от слежки, он сел на поезд в Ленинград (запомним этот момент). Затем пересел на автобус до Выборга;

- когда я остался в автобусе один, я вдруг закричал водителю: "Стоп! Остановитесь!" – "В чем дело?" – "Мне плохо, меня тошнит!" Он открыл дверь, я вышел и пошел не в сторону Выборга, куда шел автобус, а назад, к крутому повороту, который мы проехали. Нашел место встречи: это был единственный крутой поворот на всем шоссе. Он был окружен лесом, где я залег, ожидая дипломатическую машину английского посольства. Я пролежал три часа;

- пришли две машины с двумя водителями. Им удалось на пару минут скрыться за поворотом от сопровождавшей их от Ленинграда гэбэшной машины. Я нырнул в багажник одной из них. Вся операция заняла не больше минуты, мы успели продолжить путь до появления из-за поворота гэбэшной слежки;

- за рулем был сотрудник британского посольства, также в машине находилась его жена и маленький ребенок;

- в MI6 полагали, что на финской границе не станут проверять машину с дипномерами, однако Гордиевского все же завернули в специальное одеяло, чтобы его не почуяли пограничные собаки и спрятали в багажнике;

- на советской стороне границы машину остановили. Собаки почувствовали исходивший из багажника запах человека;

- пока водитель-дипломат пререкался с пограничниками, его жена поняла, что ребенку требуется сменить подгузник. Она вынесла младенца из машины, посадила прямо на багажник, где сидел Гордиевский, и начала менять памперс;

- запах подгузника перекрыл доносившийся из багажника запах человека, и собаки успокоились. Через несколько минут Гордиевский услышал звуки симфонической поэмы "Финляндия" Яна Сибелиуса - это был знак того, что граница пройдена.

35 ЛЕТ СПУСТЯ: ПУТИН И ИВАНОВ. "Сейчас уже можно рассказать, - говорит Сергей Иванов, в прошлом министр обороны России, КГБшник, ближайший соратник Путина, работал с ним в одном подразделении в Ленинграде. - Я был знаком с человеком по фамилии Гордиевский. Если его, конечно, можно назвать человеком. Не скажу, будто его позорное предательство и переход на сторону британской разведки поломали мне жизнь, но определенные проблемы по службе возникли, факт. Грубо говоря, Гордиевский меня заложил. Потом я выезжал в зарубежные командировки, но по другим географическим направлениям".

Это неправда. Гордиевский его не закладывал. Просто Иванов просрал побег Гордиевского. До 1985 (год побега) Иванов работал в резидентуре в Финляндии. В его обязанности входило побег недопустить. Когда побег случился - Иванова понизили и сослали служить в Африку (в Кению). Одновременно с Финляндией полетели головы в Москве, Ленинграде. Все ленинградское руководство КГБ отправили в неизвестном направлении.

В Ленинграде в это время служил "Платов" (Владимир Путин). Через Ленинград, как мы уже знаем, был проложен маршрут Гордиевского. Возможно, что в одной из машин, преследовавших Гордиевского, сидел наш дорогой "Платов". "У Путина есть особая проблема с ним (Гордиевским), потому что он был младшим офицером КГБ в Ленинграде, когда Гордиевский сбежал в Великобританию, и в результате все его патроны и начальники были уволены. Его собственная карьера прошла через провал, так что это личное", - писал Макинтайр, автор книги о Гордиевском.

Пишет журналист Дэвид Сандерсон: "Когда в 1985 году Гордиевский бежал, обвинения пали на КГБ в Ленинграде. Владимир Путин, на тот момент агент КГБ, видел, как большинство его коллег были "зачищены из-за побега Гордиевского".

Но самому Путину свезло. Он по сути был никем, поэтому делать с ним ничего не стали. Может сыграли влиятельные покровители. Может еще что-то. Но, я думаю, лейтеху-пешку просто не заметили. Зато Путин заметил все, что надо было: его карьера началась с грандиозного провала советских спецслужб. Его личного провала.

ГОРДИЕВСКИЙ: ПОСЛЕСЛОВИЕ. Он еще жив. Российские спецслужбы пытались отравить его в 2007 году, но он выжил. Ему 81 год. Кавалер ордена - награждала королева Великобритании. Он регулярно дает интервью. Вот самое важное важное из них.

ВОЙНА С УКРАИНОЙ. "Это прямо готовилось более 5 лет, если не все 10 лет. Первый Майдан их ужасно напугал и показал, что такое может произойти где угодно. Хотя в России после сталинских репрессий народ стал таким трусливым".

О ПУТИНЕ. "Он сделал всех своими врагами. Уже складывалось так, что у России нет нигде друзей в мире. А сейчас, после этого, Украина будет враждебна, все украинцы".