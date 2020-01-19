Истории спецслужб. Как США вывезли из РФ ракетные разработки СССР

В 1980-х на закате существования Советского Союза его руководство считало необходимым научиться пробивать ракетный щит США. Борьба с Америкой - единственное, что интересовало красных. Гигантские ресурсы страны тратились на попытки обогнать Вашингтон. Было предложено создать межконтинентальную ракету, способную обходить американскую защиту. Программу назвали "Альбатрос". Вся мысль советского ученого, весь гений советских республик был направлен туда. Проект тянули из последних сил. Денег уже не было. Но вот-вот же догоним Америку! Первый испытательный пуск. Второй испытательный пуск. Скоро догоним!



В год испытаний СССР развалился. Технологию спрятали в длинный ящик. Пока к власти в России не пришел Владимир Путин. Он возобновил гонку вооружений. И подготовиил наработки, которые вскоре оказались на столе американских разведслужб.



НУ НЕ ЛЕТАЮТ ОНИ. Шаг назад. В 2001 году советские технологии вернули на стол. "Альбатрос" в последствии переименовали в "Авангард". Возобновили создание ракеты с ядерным силовым реактором (позже проект назовут "Буревестник"). И другие, и другие, и другие ракеты. Много ракет, чтобы победить Америку. Россия снова решила погоняться с США. И начала тратить (и воровать у россиян) баснословные деньги на разработку.



В 2004 году начальник Генштаба РФ сообщил об испытаниях "космического аппарата, который способен лететь с гиперзвуковой скоростью, совершая при этом манёвры". В 2005 похвалился уже Путин: "Разрабатываем новые стратегические комплексы, каких нет ни у кого в мире! Они будут работать на гиперзвуке, менять направление по курсу и высоте".



Но все испытания заканчивались провалом. Следующие десять лет Россия пугала всех "секретными разработками", которые не удавалось воплотить в жизнь. Тратились на это огромные деньги. В какой-то момент даже русским стало стыдно - проект "Авангард" даже думали закрыть, но тщеславие взяло верх.



Тщеславие имеет свою цену. Испытания "Буревестника", например, привело к ядерной катастрофе. "Буревестник" - это страшное оружие. Это фактически "грязная ядерная ракета". Под Северодвинском в 2018 году (дата предположительная) в ходе испытаний такая ракета упала в воду с пантона. Ну, взяла и упала Ракета с ядерным двигателем. Что решили сделать русские?



Ничего. Целый год - ничего не делали. Возможно, думали. Ракета, по словам помощника госсекретаря США, пролежала на дне около года. Ситуацию спасало то, что двигатель охлаждался водой. В 2019 году русские таки решили ее краном поднять. И произошла неконтролируемая ядерная реакция. Ядерное топливо перестало охлаждаться водой. Бум - и семь трупов (ученые и военные). Радиацию зафикировали даже в Норвегии.



А вот "Аванград" в 2018 году запустить таки удалось. Почти 35 лет разработок, как - никак. Но, к несчастью для русских, к этому моменту вся техническая документация уже уехала в Вашингтон.



ДЯДЯ СЭМ ГОВОРИТ СПАСИБО. В марте 2018 года Путин публично представил комплекс "Авангард". А уже в мае телеканал CNBC рассказал детали проекта со ссылкой на американские спецслужбы. Русским становится ясно, что секреты уехали. Спустя месяц ФСБ устраивает большой погром в научных институтах по всей России. Задержаны несколько научных сотрудников, которых обвиняют... в передаче технологий советских ракет и российских наработок бельгийскому институту. Оттуда информация передавалась западным спецслужбам.



Американцам оказались доступны наработки российских оружейников с грифом "совершенно секретно". Результаты испытаний, проб и ошибок, решение сложностей, весь опыт разработки еще со времен СССР.



Предположительно в США уехала вся техническая документация на "Авангард", "Кинжал" и Бог знает что еще. И надо же как совпало - в 2018 году Пентагон заказал разработку собственного гиперзвукового оружия, которое должно встать на вооружение в 2023 году. Вместо 35 лет все будет закончено за пять. Это просто гениальная спецоперация и пример того, зачем существуют спецслужбы.



"ХВАТИТ БУХАТЬ И ТРЕПАТЬСЯ". Вообще вся военная разработка в России - это отмыв сотен миллиардов. Абсолютно безумные деньги, которые разворовываются. Гонка, которую пытается вести Россия, сопряжена с многомиллиардной коррупцией. То есть задача такая: украсть "на сейчас и на потом", и, по-возможности, обогнать Америку. О сохранности секретов никто не думает. США этим воспользовались.



После похищения технической документации советских супер-ракет в России ужесточили правила выезда за границу для сотрудников научных институтов. Например, в Роскосмое запретили - прямо так и написано в документе - пить в транспорте; говорить со случайными попутчиками; участвовать в политических и религиозных спорах; трепать языком в номерах отелей и ресторанах. Разрешение на выезд надо получать у начальника.



"Если вас взяли заложником, - пишет служба безопасности Роскосмоса. - Следует не оказывать сопротивления и не раздражать тех, кто вас захватил. Постарайтесь как можно больше запомнить о похитителях, но сохраняйте чувство собственного достоинства. Избегайте оскорбительных и провокационных заявлений. Бежать пытайтесь только в том случае, если есть абсолютная уверенность в успехе. Ни в коем случае инициативно не предлагайте похитителям никакую информацию".



В середине 2019 года гендиректор одного из секретных научно-исследовательских институтов России под предлогом командировки выехал в Евросоюз. Оттуда прислал заявление: "Прошу уволить меня с должности по собственному желанию". И никто пока точно знает, что случилось и почему. Главная версия кремлевких СМИ - ученый-администратор очень много денег украл. Ну, да. В это можно поверить. Но не удивлюсь, если через пару десятков лет я расскажу вам детали спецопреации "Наследие СССР" о том, как именно американцы похищали советские технологии у России, и как затем успешно выводили своих агентов из страны.



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