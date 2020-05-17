Истории спецслужб. Смертельный код "Covcom"

СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОД "COVCOM". КАК КИТАЙ КАЗНИЛ ДЕСЯТКИ ИНФОРМАТОРОВ США



Специальные операции - это вызов. Не каждый человек способен хладнокровно выполнять задачи. Поэтому отбор на сложные направления - жесткий. Но иногда просеивание дает осечку и в систему попадает слабое звено. Сегодня история о том, как сразу несколько ошибок привели к катастрофе и смерти десятков людей.



НА ХВОСТЕ ДРАКОНА. К 2010 году американская разведка построила в Китае одну из самых мощных сетей информаторов в мире. Практически любые данные добывались среди китайских бюрократов, "разочаровавшихся в коррупции коммунистической партии", как говорят собеседники американских изданий.



Но внезапно информаторы начали систематически исчезать. Один, второй, третий. Сеть строилась годами, а разрушалась одновременно по всей Азии.



Спустя некоторое время оперативники ЦРУ находили информаторов убитыми или в тюрьме.



Стало очевидно, что произошла утечка, которую в последствии собеседники The New York Times в разведсообществе назвали "худшей катастрофой последних десятилетий".



В результате десятки информаторов США в Азии и России оказались разоблачены. Убиты, по разным оценкам в американских медиа, от 10 до 30 человек. Многие оказались за решеткой. Кто-то бесследно исчез.



"По словам трех чиновников, одного из информаторов застрелили прямо на глазах его коллег во дворе правительственного здания. Это было сообщение всем, кто захочет работать на ЦРУ", - рассказали журналисты.



У контрразведки было три версии: предательство, невежество оперативников или взлом системы переписки. Оказалось - верны все версии.



РАССЛЕДОВАНИЕ УТЕЧКИ. ФБР и ЦРУ начали совместно изучать причины катастрофической ситуации. Начали с анализа каждой операции, проведенной в Пекине. Первыми на предательство проверяли сотрудников посольства США в Китае. Параллельно специалисты искали брешь в системе зашифрованного общения с информаторами.



Расследование продолжалось, но не давало результата. "Мы потеряли еще одного информатора", - поступали сообщения.



Усилия разведслужб начали давать слабый результат. Появились первые обоснованные предположения, что поставщик информации китайской стороне - бывший сотрудник ЦРУ, курировавший Китай. Однако найти достаточных доказательств не получалось, а сам подозреваемый жил "в одной из азиатских стран".



Тем временем китайские спецслужбы начали представлять угрозу на Тайване. Остров выступает партнером США. ЦРУ установила, что китайские агенты внедрились в спецслужбы Тайваня. Вес китайцев возрастал. Они каким-то образом обходили американцев.



В процессе расследования центр в Вирджинии периодически выкатывал глаза, детально анализируя деятельность сети в Китае: оперативники ЦРУ регулярно передвигались одинаковыми маршрутами для встречи с информаторами; могли встречаться с ними в ресторанах, напичканных прослушивающими устройствами, где даже официанты работали на китайские спецслужбы.



Стало больше поводов считать, что ошибка - поведение сотрудников. Но это не объясняло все разоблачения. Одно, два, но не десятки.



Вплоть до 2012 года информаторов продолжали убивать. Были казнены "около 30 человек", утверждают американские СМИ. И лишь несколько информаторов удалось вывезти из Китая.



В 2014 году пятерых китайских военных офицеров обвинили в краже торговых секретов в пользу США.



КАК ВЫШЛИ НА КРОТОВ. Следствие сосредоточилось на американце китайского происхождения, который покинул ЦРУ незадолго до начала обрушения сети. У этого сотрудника был доступ к информаторам.



Покинув ЦРУ, мужчина решил остаться в Азии со своей семьей и заняться бизнесом. Разведка выманила его назад в США в 2012 году. Сотрудники ФБР обыскали его номер. Среди личных вещей нашли флешку. Специалисты восстановили стертые на ней данные и установили, что мужчина мог передавать китайцам секретную информацию. Также нашли блокнот с секретной информацией.



Бывшего сотрудника ЦРУ несколько раз допросили, но доказательств было недостаточно. Его отпустили и он улетел. Но это была не последняя встреча.



ДЖЕРРИ ЧУНЬ ШИН ЛИ. Бывший сотрудник ЦРУ поселился в Гонконге после 13 лет службы с 1994 по 2007 год. После ухода из ЦРУ его завербовали китайские агенты, и начал платить внушительные суммы за помощь Китаю - в целом он получил несколько сотен тысяч долларов, утверждают прокуроры по делу.



В 2018 году Ли прилетел в США и его сразу задержали.



Роковое содействие Ли оказал Китаю в 2010 году, когда спецслужбы этой страны, считает следствие, фактически купили у него достаточно информации для ликвидации сети информаторов.



В течение трех лет Ли активно помогал Китаю разоблачать информаторов, считают прокуроры.



Но осудить Ли удалось только за хранение секретных данных, а не за шпионаж доказать который следователи или не смогли, или не захотели - пришлось бы вскрывать лишнюю информацию на суде, которая могла бы навредить другим агентам.



КЕВИН МЭЛЛОРИ. В 2017 году Китай официально объявил, что готов финансово вознаграждать информаторов, которые расскажут о деятельности США на территории Китая.



В мае 2019 в США получил 20 лет заключения бывший агент ЦРУ Кевин Мэллори, обвиненный по той же статье, что и Ли.



Мэллори, по данным прокуроров, пытался продать китайской разведке информацию о своих бывших подчиненных за $25 000.



Мэллори попался по глупости. Во время досмотра в аэропорту Чикаго сотрудники обнаружили у него незадекларированных $16 500. Мэллори вместе с сыном прилетел из Шанхая.



В итоге следователи изъяли у него мобильный телефон, который, как оказалось, был передан ему китайцами.



Контрразведке удалось найти его переписку с представителем китайских спецслужб. В одном из сообщений бывший сотрудник ЦРУ писал: "Ваша цель - информация, моя - деньги". Прокурор по делу заявил, что Мэллори "отчаянно нуждался в деньгах", а единственной его ценностью была информация.



РОН ХЭНСЕН. Пришел на работу в РУМО - Разведывательное управление Министерства обороны США - в 2006 году. И уже в сентябре 2019 года получил 10 лет заключения. Хэнсена, по его собственному признанию, завербовали китайцы в 2014 году. С тех пор он регулярно летал в Китай и передавал информацию в обмен на сотни тысяч долларов.



В 2018 году Хэнсен, пользуясь служебным положением, попросил коллегу дать ему доступ к информации о боевой готовности США в одном из регионов мира.



Коллега рассказал начальнику. Делом занялось ФБР. Хэнсена задержали.



ДВОЙНАЯ ОШИБКА. Массовое предательство за деньги - тяжелый удар по американскому разведсообществу. Но позже выяснилось, что проблема не только в этом. В 2018 году Foreign Policy сообщила, что китайцы проникли в закрытую систему обмена данными ЦРУ с информаторами - "covcom".



Система была поделена на две части.



Первую можно было использовать людям практически с любым уровнем доступа - никакой угрозы для информаторов это не представляло, даже если доступ получит китайский агент.



Вторая часть была предназначена уже для серьезных операций с детальным доступом.



Предполагалось, что системы полностью разделены. Однако обе использовали часть одного и того же кода.



ЦРУ брешь устранила. Но жизни десятков людей это уже не могло вернуть.



В самом начале я рассказал, что накрылась сеть информаторов не только в Китае, но и частично в России.



Китай рассказал об американской системе своим коллегам из ФСБ в ходе "совместных учений". В России американцы использовали такую же систему, куда россияне и проникли. После этого многие информаторы "перестали выходить на связь".



Впрочем, система использовалась не так широко, как в Китае, потому катастрофы удалось избежать. Но после "падения 2010 года" американцы восстановили большинство старых методов сбора и обработки информации. Вернулись "к корням" по всему миру.



Как полагают аналитики, проблема со взломом системы зашифрованной переписки возникла также из-за особенностей работы интернета в Китае, где спецслужбы в деталях отслеживают трафик.



В то же время два бывших чиновника сказали NBC, что система ЦРУ "была шокирующе примитивной" и потому "легко доступной для китайцев": "Все, что им нужно было сделать, это получить ноутбук одного из агентов".



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