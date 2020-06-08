Истории спецслужб. Виолончель в крови: за что Путин убил Магнитского

ВИОЛОНЧЕЛЬ В КРОВИ. Как и за что спецслужбы Путина замучили уроженца Украины

Вы наверняка много слышали об акте Магнитского, но мало знаете деталей. Это удивительно страшная история. Вы должны знать, почему по всему миру о ней говорят как о примере преступлений Владимира Путина.



Сергей Магнитский родился в Одессе. Затем семья переехала в Москву - там он учился и работал. Стал аудитором в западной компании Hermitage Capital Management - крупнейшего зарубежного инвестора в России. И в 36 лет вскрыл коррупцию московской правящей верхушки на сотни миллионов долларов.



За это Магнитского бросили в СИЗО. Обвинили в "неуплате налогов". Целый год его пытали, выбивая признание. Магнитский написал более 450 жалоб. Но его убили. Россия начала войну с Западом, публично отбеливая убийц.



Подконтрольные медиа стали пририсовывать Магнитскому рога и копыта. Мол, не все так однозначно, нет в этой истории хорошей стороны.



А вменяемые люди не могли понять причину: зачем Путин устроил шоу там, где мог хотя бы наказать исполнителей.



Спустя семь лет выяснилось, что Магнитского убили за вскрытие схемы, которая напрямую обогащала Владимира Путина. Рассказываю историю мужчины, ставшего символом борьбы с путинским воровством.



ЧТО ВСКРЫЛ МАГНИТСКИЙ. Коротко схема друзей Владимира Путина выглядит так: покупаете судей - воруете чужую компанию через суд - просите другей во власти возместить "вашей компании" уплаченные налоги, которые якобы были "излишними".



По такой примитивной схеме воруют все в России. Украл - попросил компенсацию - поделился. В схеме полиция, прокуратура, налоговая, суды, адвокаты, политики, чиновники.



Журналисты начали изучать схему, вскрытую Магнитским. Оказалось, что таким же образом в России воруют годами. Речь о миллиардах.



Магнитский на примере компаний, с которыми работал, вскрыл схему - показал, как друзья Путина своровали чужой бизнес и "возместили" себе более $200 млн.



Бывшая начальница московской налоговой, например, за краденные деньги купила недвижимость в Москве и Дубае. Ее швейцарские счета и других фигурантов дела в последствии заморозили. Но не в России, где у воров все хорошо.



Чтобы закрыть рот, Магнитского бросили в СИЗО ровно те, кого он обвинял в воровстве. В тюрьме ему практически не давали видеться ни с близкими, ни с адвокатами. В суде Магнитский заявил: "Ваша честь, меня взяли в заложники".



КАК ПЫТАЛИ МАГНИТСКОГО. Магнитского довели до смерти - медленно и изощренно. Абсолютно здоровый мужчина был разбит до панкреатита.



Говорит замглавного редактора Новой газеты Сергей Соколов: "От него хотели получить нужные показания, а он их не дал. И мало того, обвинял следствие и МВД в махинациях, которые преследовали интересы тех, кто украл деньги. А денег украли немало. Но этот человек посчитал нужным не скрывать факты мошенничества, которые он обнаружил".



Есть несколько дневников Магнитского, опубликованных уже после смерти (близким отдали только часть дневников). Приведу самые страшные вещи оттуда:



- когда Магнитский пожаловался правительству на ужасные условия содержания, руководство СИЗО перевело его в еще худшую камеру;



- чашу дырки в полу, которую называют туалетом, нечем чистить: ершик не дают, получить его передачей можно только с разрешения начальника СИЗО. Состояние чаши здесь не описываю;



- после использования этого туалета приходилось мыть ноги;



- туалет находится в метре от кровати;



- кипятить воду можно только над туалетом - единственное место с розеткой;



- из чаши периодически поднимаются нечистоты;



- к вечеру весь пол камеры N35 был залит канализационной водой слоем в несколько сантиметров. По полу уже было невозможно ходить, так что мы передвигались по камере, лазая по кроватям, как обезьяны;



- давали лекарства, которые были противопоказаны;



- крысы, грязь и антисанитария;



- пытали "каруселью": переводили из камеры в камеру, нигде не давая прижиться;



Все это привело к обрушению иммунитета и панкреонекрозу - поджелудочная начала переваривать саму себя. Последний день Магнитского стал адом. Вот, как это выглядит. Сначала резко подскакивает температура (агрессивный выброс ферментов, начинается интоксикация). Сопровождается сумасшедшей, кинжальной болью, рассказывают специалисты.



Человек сворачивается в комок, поджимает ноги, пытается руками сжать боль. Мутит рассудок - появляется страх, отчаяние, ужас. Наступает агония.



Вместо помощи ему вызывали "усмирительную бригаду". Восемь надзирателей надели на него наручники, чтобы он не мог защищаться от боли. И били дубинками. На его теле нашли следы телесных повреждений. Магнитский умер в муках.



Рассказывает правозащитник Валерий Борщев: "Когда пришла скорая, они увидели, что под ним лужа мочи, рядом валялись наручники. Зарегистрировали время и место гибели".



Общественные активисты, которые проводили расследование и общались с некоторыми работниками СИЗО, утверждают - Магнитский кричал от боли: "Вы хотите меня убить!". Большинство отказалось говорить из-за страха за свою жизнь.



Московская верхушка пыталась скрыть насильственную смерть - уничтожали улики, уничтожали внутренние органы, все, что могло вскрыть истину. Уничтожили также четыре тетради неопубликованных дневников - семье отдали только часть. Власти всячески отрицали, что Магнитский писал жалобы. Он написал их более 450. Видеозаписи из коридора СИЗО стерли, сославшись на "истечение срока давности записей". Даже камеры, в которых убивали Магнитского, уничтожили - полностью перестроили.



В 2012 году московский суд оправдал всех непосредственных исполнителей убийства - начальника СИЗО, медперсонал и надзирателей. Зато осудили самого Магнитского - посмертно. По закону должны были закрыть дело в связи со смертью, но в Кремле решили не закрывать. И инфернально осудили пустую скамью.



МОТИВ КРЕМЛЯ. Теперь объясняю, почему Путин решил рушить отношения с Западом, а не посадил хотя бы исполнителей убийства. Услугами воровства денег из бюджета по схеме, вскрытой Магнитским, пользовалась вся московская властная элита вплоть до Кремля, а покрывалось Федеральной службой безопасности (ФСБ).



"Деньги занесли в управление "К" ФСБ, - говорит собеседник The New Times в МВД. - Цена вопроса - $6 млн. Чекисты курировали процесс, а непосредственная реализация была доверена следователям Следственного комитета при МВД". Но даже этим можно было пожертвовать, чтобы сберечь лицо. Все ломали голову: зачем Путин это делает; почему защищает убийц; почему принимает абсурдные законы против Запада, бьющие по россиянам.



Пока в апреле 2016 года благодаря "панамским архивам" влиятельный Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), объединяющий расследователей десятков стран, выяснил, что часть денег, воровство которых вскрыл Магнитский, оказалась на счетах виолончелиста Ролдугина - ближайшего друга Владимира Путина.



Путин называет Ролдугина "любимым виолончелистом". Но по сути этот человек стал холдером семейных активов российского президента и его ближайших друзей. На миллиарды долларов. Только в рамках одной сделки по схеме, вскрытой Магнитским, фирме Ролдугина перепало $800 000 сворованных денег.



Историю Ролдугина я расскажу отдельно в другой раз. Если коротко, то сам он говорит, что сотни миллионов, перечисляемых ему годами - это благотворительность от бизнесменов. Просто ему так везет. При этом никаких деталей о деньгах и активах он не знает. То есть миллиардер не знает, какие точно деньги есть, откуда они, откуда дорогие активы: "Благотворительность, это все благотворительность". Плохой актер, в общем.



А Владимир Путин - хороший. Он не крышевал убийц СИЗО в деле Магнитского. Владимир Путин крышевал себя, защищал свои деньги, сворованные из госбюджета России. И схему, с которой ел. Магнитский просто не знал, кого он вскрыл.



НАСЛЕДИЕ МАГНИТСКОГО. Европейский суд по правам человека признал, что Магнитского пытали и лишили права на жизнь. Коллеги Магнитского учредили движение, призванное наказать убийц. К этому моменту юристы добились введения санкций в шести странах. Акт Магнитского приняли в США, Канаде, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литве.



Евросоюз принял обращение к странам-членам с рекомендацией ввести санкции против 60 человек, обвиняемых в убийстве Магнитского. Но разрабатывают и свой акт Магнитского. Он будет принят примерно в середине 2020 года.



"Акты Магнитского" стали универсальным оружем демократии против политических убийц. Сегодня такие акты принимаются против многих стран мира, где процветает заказное убийство политических оппонентов или нарушаются права человека. Именем Магнитского называют улицы.



Акт Магнитского регулярно - минимум раз в год - дополняется. Его суть в том, что под удар попадают не только топ-чиновники (все они и так давно под санкциями), а все, кто идет ниже рангом и делит ответственность: судьи, следователи и начальники департаментов. Все, кто тихо ворует в надежде встретить богатую старость в Швейцарии.



В ответ на "акт Магнитского" Путин запретил усыновлять российских сирот гражданами США.



Говорит друг Магнитского, бизнесмен Уильям Браудер в интервью Настоящему времени: "Путин в ярости. Акт Магнитского работает идеально. Владимир Путин - преступник. Он украл много денег, и теперь все украденные им деньги, которые он держит на Западе, находятся под угрозой".



Благодаря Магнитскому, схемы Путина и его друзей стали схлопываться, потому что раньше деньги выводились в иностранные банки, а теперь их не удается потратить - транзакции отслеживают, счета - замораживают. Вход в высокие кабинеты Кремля означает конец любой активной жизни на Западе. И все меньше людей, готовых разделить с Путиным его участь.

Браудер считает, что вторжение России в Украину, сбитый MH17, террор на Ближнем Востоке - это пример коррупции.



Но если при жизни Магнитский был для московского режима всего лишь назойливой помехой, то после смерти, рожденный в Украине, Магнитский стал для Кремля ежедневным напоминанием: за все придется платить. И за преступления против Украины - тоже.



Для этого Верховная Рада Украины должна тоже сделать шаг - внедрить свой акт Магнитского и присоединиться к санкционному режиму. В 2017 депутаты делали такую попытку, но до конца не довели. Может ли такой документ появиться в Украине-2020? Я в это не верю.



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