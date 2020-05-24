Истории спецслужб. Как Эрдоган в Ливии учит бегать грушников Путина

Последние недели внимательно слежу за войной в Ливии. Многие знакомые говорили, что все уже решено, страну отдали Хафтару, "ведь кто-то должен победить" и "там же Россия". Но в начале этого года в игру на полную мощь вступила Турция. И российские войска, по сирийской традиции, начали разбегаться, а Владимир Путин начал снова срочно вспоминать номер телефона турецкого президента. Рассказываю, как так случилось, что ЧВК "Вагнера" в Ливии начала подготовку к олимпийским играм по бегу.Но сначала очень коротко предыстория. Война в Ливии началась так: диктатор Муаммар Каддафи, старый друг Москвы, окончательно утратив легитимность, начал массово уничтожать своих сограждан. Суд в Гааге выдал ордер на арест Каддафи. Мировое сообщество ввело бесполетную зону над Ливией. Тем временем недовольные граждане нашли своего лидера и убили. Fin.Теперь о причинах войны. По запасам нефти Ливия занимает первое место в Африке, по запасам газа - четвертое. В стране работали все мировые гиганты-добытчики. И сейчас все они защищают свои активы. Например, россияне прислали 2000 сотрудников ГУ ГШ МО РФ (бывшее ГРУ) в составе ЧВК "Вагнера" (спойлер: а вот россияне не только свое защищать решили, а и чужое прихватить). Кроме того, служить в Ливию отправили все спецслужбы, которые только есть в России. Полигон же.В итоге стране образовалось огромное количество разных кланов, которые контролируют те или иные территории. Но основных соперников двое - признанное правительство Ливии и движение генерала Хафтара с его "восточным правительством". Мировое сообщество пытается две эти стороны помирить, но пока ничего не выходит - Хафтар отказывается подписывать мирный план. А почему? А потому что деньги.Успел как поучиться в СССР (знает русский язык), так и пожить в США (знает английский язык). The New York Times даже пишет, что в свое время Хафтар был завербован ЦРУ. Но ни что не вечно - теперь работает с Москвой. Был сторонником Каддафи, воевал за него. Уехал и вернулся в Ливию в 2011, когда свергли Каддафи и началась война.Теперь Хафтар постоянно летает в Москву, где встречается с министром Шойгу и куратором ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным. Зачем это России: нефгетазовые интересы. Кто победит, тот получит все. Огромные деньги, огромные ресурсы. И не какой-то там демократический, а чистый военный контроль за инфраструктурой и страной. "Кто здесь главный генерал? А, русский Хафтар, тогда понятно - с ним надо решать вопросы".Из России Хафтар получает оружие, технику и личный состав, чтобы война ни на миг не прекращалась. Стоит Хафтару только указать - грушники сразу поедут и устроят шоу, где понадобится. Но боевые действия в основном ведутся за нефтегазовые месторождения и инфраструктуру. И все было у Хафтара хорошо, даже столицу почти взял, мириться ни с кем не хотел. Пока президент Турции Эрдоган не дал команду "вперед".Парламент Турции одобрил спецоперацию Эрдогана против Хафтара в начале этого года. Зачем это Турции: нефтегазовые интересы, опять таки.Первое, что сделала Турция - подавила российское ПВО. Не менее 15 систем Панцирь-С1 были уничтожены. Ущерб - около $300 миллионов. Еще часть были уничтожены сразу по прибытию из России - даже выгрузить не успели. И еще часть захвачены целыми в аэропорту Аль-Ватия. Даже распаковать не успели. Затем Турция помогла признанному правительству отогнать войска Хафтара-Путина от столицы и освободить несколько важных городов вокруг Триполи.И вот генерал Хафтар, который ранее отвергал мирные переговоры и хотел все решить силой, внезапно передумал и попросил перемирие на окраинах Триполи. В честь праздников. Но теперь уже правительственная армия решила "меньше слов - больше Байрактаров". Теперь Эрдоган грозит Хафтару второй волной операции, которая затронет тыловые позиции мятежного генерала.В общем, ситуация стала плохой для России. Праздник был близко, но теперь не наступит. Путин позвонил Эрдогану и попросил не стрелять. Эрдоган прямо потребовал от Путина убрать Хафтара. В ответ россияне начали спешно перебрасывать в Ливию боевые самолеты: мол, смотри, что у нас есть - старые советские жестянки.Президент Турции расставил военные корабли вдоль ливийского побережья. Нацелил американские крылатые ракеты на позиции россиян и дал легонько залп. И снова поговорил с Путиным: ну, что, Володь? Как там дела? Как коронавирус?Хафтаром, говорит Эрдоган, руководит Россия. "Это высшие военные чиновники РФ. Они говорят, что не имеют к нему (ЧВК Вагнера) никакого отношения. Но именно Россия руководит войной на высшем уровне", - заявил Эрдоган. И требует Хафтара убрать. Либо он сделает это сам. А дальше политики с восточной и западной частей страны сами между собой договорятся."Турция продвигает мирный процесс в Ливии", - гласят заголовки в турецких СМИ. А Минобороны Турции скромно добавляет: "Благодаря действиям турецких военных консультантов, баланс сил в Ливии изменился". Так Эрдоган принуждает Путина к миру и соблюдению его интересов. И на каждое повышение ставок Москвой - повышает ставки Анкара.Последние новости говорят, что ЧВК "Вагнера" бежит. Ну, как бежит - улепетывает на полной скорости. Турецкая армия и беспилотники разносят вагнеровцев по пустыням Ливии. В интернете полно фотографий и видео с мужчинами славянской внешности, которые что-то искали в Ливии и, вот, получается, нашли?Турки помогают ливийцам освобождать город за городом, а турецкий флот вдоль побережья Ливии ждет команду Эрдогана. Очень интересно, чем это все закончится. Сирия показывает - закончится это может только признанием национальных интересов Турции со стороны России. Либо головешками. Большим количеством русских головешек. И никакие "спецслужбы" не помогут.Продолжение следует. Буду детально рассказывать.