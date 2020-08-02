Истории спецслужб. "Я сказал ей: сегодня ни один украинец не умрет"

КАК ГРУ РОССИИ ПЛАНИРОВАЛО ТЕРАКТ В ЦЕНТРЕ КИЕВА С МАССОВОЙ ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ

Со стороны выглядело так, что 30-летняя Анастасия просто гуляла по центральным улицам Киева, периодически общаясь по телефону. Вот - Дом профсоюзов. Вот - улица Городецкого и Институтская. И Национальный банк. Под ним очень много людей - митинг. Женщина оценила количество собравшихся и прошлась к скверу между театром имени Франко и Администрацией президента. Села на скамейку. Она нервничала и постоянно набирала номер куратора.

Несмотря на декабрь, руки, сжимавшие телефон, дрожали не от мороза. Женщина думала о своей сумочке. В ней 3 кг в тротиловом эквиваленте. Чистая смерть. И граната РГД-5 — это "план Б" на случай задержания.





- Где больше людей? - спрашивал по телефону сотрудник ГРУ Константин.





- У левого крыла, - отвечала женщина.





- Тогда оставь сумку там и уходи.





В этот момент рядом присел крупный мужчина. Между ними завязался очень короткий разговор, полный пересказ которого уже невозможен - в силу разных причин и обстоятельств. Но суть его была следующей.





- Анастасия, меня зовут Андрей. Я сотрудник контрразведки Украины. Я знаю, что вы собираетесь сделать.





- Что я собираюсь сделать? Вы кто такой? Что вам нужно?





Чуть ранее началась и продолжалась во время разговора незаметная эвакуация людей в радиусе 500 метров - на такое расстояние долетели бы осколки. Дети, женщины с колясками, прохожие - сотрудники под прикрытием ловко заворачивали зевак, расчищая маленький сквер. Одновременно с этим в районе Администрации президента отключили всю связь. Теперь активировать бомбу можно было только вручную.





"Я сказал ей: сегодня ни один украинец не умрет", - описывал Андрей этот эпизод в разговоре со мной.





И сегодня я рассказываю вам историю Анастасии Коваленко, осужденной за попытку теракта в центре Киева по заказу российских спецслужб.





"ЭТО ПРИНЕСЕТ НЕУДОБСТВА УКРОПАМ". Анастасия Коваленко - жительница Луганска. В сентябре 2014 года ее завербовал Константин Мартынов, офицер ГУ ГШ МО РФ (бывшее ГРУ России). С ноября 2014 года она была под наблюдением украинской контрразведки. Спецслужбы слушали каждый разговор и следили за каждым шагом россиян.





"Я познакомилась с Константином четыре месяца назад, - рассказывала Коваленко на допросе. - Перед выездом из Луганска он передал мне сумку, в которой находилось то, что, по его словам, "принесло бы укропам неудобство". Я знала, что в этой сумке взрывчатка".





С момента пересечения линии разграничения на Донбассе, оперативники СБУ вместе со взрывотехниками следили за каждым шагом женщины. Любой момент мог стать критическим: женщину следовало бы схватить, выключить в округе связь (чтобы бомбу нельзя было активировать удаленно), пресечь ручной взрыв. И все это за секунды!





За ней по пятам шли по улицам. Вместе с ней спускались в метро. И внимательно слушали каждый разговор между ней и куратором - требовалось получить как можно больше информации и доказательств. Могли вскрыться сообщники, новые детали.





"Мы в телефонном режиме определяли, где есть больше людей", - подтвердила женщина.





Она вышла на станции метро "Арсенальная". Пошла к Майдану. У нее был телефон и SIM-карта, выданная сотрудником ГРУ РФ в Луганске. От телефона она должна была избавиться после теракта. Поэтому купила себе новый телефон и SIM-карту прямо в "трубе" под площадью.





Дом профсоюзов - главный ориентир, откуда женщине ставилась задача искать места скопления людей. В этот день там проходил митинг против сноса здания, которое сожгли силовики во время Революции достоинства. Но людей у здания россиянам показалось недостаточно много.





Тогда женщину отправили изучать другие центральные части Киева, включая митинг у Нацбанка. В конечном итоге она оказалась в сквере около театра имени Ивана Франко, который находится у подножия Администрации президента Украины.





Именно там, когда женщина и ее российский куратор определились с местом подрыва, рядом с Коваленко присел Андрей Таранов, сотрудник украинской контрразведки. После короткого разговора женщину молниеносно обезвредили и доставили в СБУ.

По ее словам, сотрудники спецслужб пытали ее, чтобы она во всем призналась. Хотя для суда было достаточно бомбы в сумке и записанных разговоров. Но женщина по телефону из СИЗО рассказала российским журналистам из Новой газеты: "Меня протащили за волосы, метров 15-20 по коридору СБУ, я кричала".





Вместе с тем она призналась, что действительно "получила пакет" от знакомого в Луганске, но что там - не смотрела. Просто знакомый, с которым она познакомилась недавно, попросили передать. И она, разумеется, согласилась передать черный пакет от фактически - по ее словам - неизвестного ей человека.





Если бы она "посмотрела", то это было бы последнее действие в ее жизни. Согласно экспертизе, бомба могла сработать четырьмя способами, один из которых - просто потянуть молнию на сумке.





Бомбу, после экспертиз, ликвидировали в спецконтейнере на территории здания СБУ.





Сначала на суде Кравченко все отрицала. Говорила, что показания из нее выбили. Что она ничего не знает. Но в июне 2017 года внезапно пошла на сделку со следствием, полностью признав вину. Женщина получила пять лет заключения, но была выпущена по "закону Савченко" под большой обмен между Украиной и Россией.





"МЫ ТУДА НЕ ВЕРНЕМСЯ". В декабре 2017 года между украинской и российской армиями на Донбассе состоялся большой обмен - Киев отдал 233 террориста, Москва отпустила 77 украинцев.





Но 26 человек отказались возвращаться в Россию или на подконтрольные ей территории. "Мы туда не вернемся", - говорили они. Среди них оказалась и Анастасия Коваленко.





Осужденная за подготовку теракта, Коваленко решила начать в столице "новую жизнь". Что с ней сейчас - неизвестно. Возможно, она все еще живет в Киеве. Возможно, вернулась в Луганск.





Андрей Таранов, который лично задерживал Коваленко и предотвратил массовую гибель людей в центре Киева, в последующем стал генералом. Был волонтером. Помогал армии. Создавал спецподразделения. Работал в Администрации президента. Курировал работу спецслужб. В сентябре 2016 года трагически погиб в Киеве, разбившись на водном скутере.





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Пять лет назад я спросил Андрея, почему главари террористов до сих пор живы. Я приводил в пример МОССАД, потому что Андрей в свое время работал в Израиле. И он тогда заверил - "вот увидишь" - со временем мы накажем всех до единого:





"Наказание для убийц неизбежно. Советую об этом помнить тем, кто сегодня убивает украинских граждан, рассчитывая, что сможет после войны чувствовать себя в безопасности. Никто не забыт и ничто не будет забыто, наказание за преступления неотвратимо и неизбежно".





Оглядываясь, я вижу, что как минимум часть имен, которые тогда упоминались в нашем разговоре, к этому моменту стерты из истории. Самое время сказать: "Спасибо, Андрей". Обещания выполняются.





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