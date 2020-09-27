Истории спецслужб. Агент 007 был плейбой и транжира, но помог обрушить Третий Рейх

История Душана Попова — это практически детективная фантастика. Трудно поверить, что он вообще мог существовать. Писатель и ветеран спецслужб Ян Флемминг, лично знакомый с Поповым, именно с него создал образ агента 007 для своих книг. И если вы не знаете этой истории, то вы не знаете ничего о шпионаже.
Сегодня рассказ о мужчине-гуляке родом из Югославии, который очень любил женщин, машины и развлечения. И совершенно случайно стал разведчиком, приблизив своими действиями конец Третьего Рейха.
Его автобиографическую книгу опубликовали в 1974 году. Но ни на русском, ни на украинском языке я ее не нашел и читал в оригинале. Буду вставлять выдержки в рассказ. И, пожалуй, на русском языке эти фрагменты публикуются впервые.КОРОТКО.
Если коротко, то Попов вошел в доверие нацистов и стал работать как их шпион. Но на самом деле был двойным агентом и работал на Великобританию. Среди прочего, благодаря дезинформации, вливаемой в уши Третьего Рейха, союзникам удалось убедить нацистов, что высадка в Европе начнется в Кале, а не в Нормандии (на 200-250 км в сторону).
Интересно, что это была одна из самых потрясающих спецопераций в мировой истории. В дезинформационную кампанию включились буквально все – от журналистов и армии до представителей короны, посещавших полигоны с макетами-ширмами. Британцы всячески посылали сигналы: да, скоро будет высадка. И более тонко давали нацистам выяснить, что все случится в Кале. Но делали это так, чтобы враг добыл эти сведения и счел секретными.
Душан Попов был самым доверенным шпионом нацистов в Великобритании. Когда он подтвердил информацию Абвера, что высадка будет в Кале, Гитлер поручил перебросить основные силы туда. И даже когда началась высадка в Нормандии, Третий Рейх считал это отвлекающим маневром, продолжая ожидать основные силы в другом месте.
Нет, Попов вовсе не супергерой. Он – случайный участник войны. Бизнесмен, привыкший роскошно жить. Любитель женщин. И любимчик женщин. Война и без него закончилась бы победой – нет сомнений. Но счет за нее был бы дороже.БАБНИК, ТРАНЖИРА, ИГРОМАН.
В спецслужбы Попова привел лучший друг Йохан Джебсен (Джонни), с которым они вместе с университетской скамьи весело проводили жизнь с женщинами, выпивкой, шикарными автомобилями – Попов и Джебсен были из очень богатых семей.
Волею судьбы (действительно не по не собственному желанию) они стали работать на Абвер. Не вдаваясь в глубокие детали мотивов, расскажу в общих чертах: Джебсен – чтобы не идти в армию нацистов, Попов – чтобы помочь Джебсену и насолить Рейху.
Оба решили стать двойными агентами и передавать информацию британской разведке, дезинформируя немцев. В последующем Попов обрел псевдоним Трицикл и руководил группой двойных агентов. Он годами проворачивал невероятные операции. Все это – с перелетами в бизнес-классах, лучшими отелями, самой дорогой одеждой. И головокружительными романами по всей Европе. Даже тайные встречи он проводил в казино.Душан Попов в книге Spy / Counterspy: "Чтобы выжить в нашей профессии лучше не быть слишком серьезным. Необходимо быть беззаботным, но не поверхностным. Я читал много ерунды о шпионаже. И я пишу эту книгу спустя много лет после событий, восстанавливая скорее дух, чем точные разговоры".
Официально Попов занимался бизнесом и под этим предлогом передвигался по всему миру. Он спал с секретаршами и кинозвездами. Интриговал, подставлял и обманывал – но доставал самую ценную информацию, приближавшую падение Третьего Рейха.СКАНДАЛ В США.
В книге описываются взаимоотношения директора ФБР Гувера и Попова, когда он приехал в США для создания сети информаторов "в интересах Германии". На самом деле он предлагал США сеть, которая будет дезинформировать Третий Рейх под контролем Вашингтона.
Кроме того, Попов привез тревожную информацию о возможной подготовке атаки на Перл-Харбор и поделился ею с ФБР.Душан Попов в книге Spy / Counterspy: "Я провел много месяцев, исследуя свое прошлое и общаясь с бывшими коллегами. Я рылся в английских и немецких архивах. До недавнего времени мой рот был запечатан, а ручка – отложена в сторону. Я ничего не мог рассказывать. Но мой друг сэр Джон Сесил Мастерман сумел разорвать бюрократические запреты, скрывавшие его историю (речь о книге, опубликованной в 1972 году "Система двойного креста", где рассказывались секреты работы британской разведки в годы ВМВ, – ред.). Но тем самым он приоткрыл и часть моей истории. Особенно я желал обнародовать историю о Перл-Харборе – так, как я ее знал, и мою встречу с Эдгаром Гувером. И хотя уже слишком поздно менять ход истории, уже не вернуть к жизни людей, которые стали жертвой неправильного обращения с разведданными, которые я дал США, я все равно убежден, что мир имеет право знать правду. Приподняв эту завесу, я, возможно, повлияю на будущее".
Для эффективной работы Попову требовалась помощь США – он не мог "создавать сеть" на территории США сам. Она должна была быть реальной – чтобы он мог подтвердить в Берлине свое реноме и продолжить работу против немцев. Попов начал давать рекомендации Гуверу, что можно было бы сделать, чтобы это сработало.
- Этот парень собрался меня учить делать мою работу! – кричал Гувер, указывая на Попова (по книге самого Попова, – ред.). – Вы как все двойные агенты – требуете поработать для вас, чтобы вы получили еще больше денег от Гитлера на свою шикарную жизнь плейбоя!
- Я не шпион, ставший плейбоем. У меня всегда была хорошая жизнь. Я стал шпионом случайно, – отвечал Попов.
Но они лишь разругались и никакой помощи Попов не получил, а информацию о Перл-Харборе Гувер счел неинтересной.
Впрочем, существует версия, что Попов в своей книге выдумал информацию о Перл-Харборе. Во всяком случае, все что есть об этой встрече – книга самого Попова.ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ.
Попов обосновался на юге Франции. Занимался бизнесом. Был юристом. Вплоть до 1974 года никто из его родственников не знал, чем он занимался в годы войны. Автобиография стала для его близких открытием.Душан Попов в книге Spy / Counterspy: "Есть еще один общепринятый тезис, который я сейчас попытаюсь опровергнуть: секретные агенты не уходят в отставку. Но так вышло, что в конце войны мне выдали два гражданских костюма и комплект чистого белья. И я со всем этим миром попрощался. Я должен был построить свою жизнь и зарабатывать деньги. Да, это верно, что офицеры разведки никогда официально не увольняются, а уходят в длительный отпуск — это нужно, чтобы держать людей под контролем. Но иногда некоторым из нас удается выйти из-под давления".
Писатель Флемминг придумал образ Джеймса Бонда – агента 007 – используя реальные факты, которые знал о своем знакомом и других шпионах, с которыми пересекался по работе в разведке. А 007 — это последние три цифры белградского номера телефона дяди Душана, которому Попов "постоянно звонил за советом".
Сын Попова Марко вспоминает, что они с отцом смотрели фильмы о Бонде – и Душан их любил. Но относился к образу с иронией. Джеймс Бонд, по его мнению, в реальной жизни не продержался бы и нескольких дней в темном мире спецслужб.
"Мама знала о его репутации плейбоя, но не ревновала его. Когда они поженились, ей было 19, а ему 47", – рассказал Марко.
Попов скончался в возрасте 69 лет 10 августа 1981 года. После его смерти британская разведка рассекретила документы, связанные с его жизнью, подтвердив изложенные в его автобиографии факты, которых хватило бы на несколько книг – советую почитать о нем больше.
Кроме того, о жизни Попова сняты документальные фильмы. И это не считая всей Бондианы, некоторые сцены которой буквально заимствованы из жизни Попова.***
В Абвере куратором Джебсена и Попова был Вальтер Зальцер. В 1944 году Джебсен, лучший друг Попова, был похищен в Португалии, тайно переправлен в Германию, а затем сослан в концлагерь и казнен. Книга Попова заканчивается историей о мести после войны. Правдива она или художественный вымысел – я не смог найти подтверждения.
Попов знал, где искать убийцу. Он приехал в поместье, но в доме его не оказалось. Он стал ждать.
"Я думал о Джонни. Было несправедливо, что его убийца живет и наслаждается всем этим. Я сидел и ждал. Курил одну за другой. Прошло два часа и человек, которого я искал, вошел в вестибюль", – пишет Попов.
Мужчина начал подниматься по лестнице. И хотя он выглядел уже иначе – растолстел, обрюзг – Попов его узнал.
- Зальцер, – обратился Попов.
Мужчина замер, а затем продолжил подниматься, не оборачиваясь.
- Зальцер! – крикнул снова Попов, поднимаясь следом.
На этот раз бывший убийца нацистов обернулся.
- Вы ошиблись, сэр. Меня зовут Ульрих, инженер Хьюго Ульрих.
Попов открыл кобуру с пистолетом.
- Спускайся, Зальцер. Нам есть что обсудить.
Он вывел мужчину под дулом пистолета, посадил в свою машину за руль и приказал ехать, куда говорят. Они отъехали в безлюдное место. И далее Попов описывает "жалкое существо", которое когда-то было палачом нацистов.
Он стал допрашивать Зальцера, кто и как похитил его друга Джонни. Бывший нацист отвечал, что это была команда начальства, а не его решение. Мужчину трясло.
- Ты убил Джебсена, – говорил ему Попов. – И поэтому я собираюсь убить тебя. Убить сейчас. А потом остальных причастных.
Зальцер упал на колени и обгадил штаны. Вокруг стояла нестерпимая вонь.
"Стреляй, стреляй в него и уезжай. Стреляй в этот мешок с дерьмом", – говорил себе Попов, пока гнев превращался в отвращение.
Но Попов не смог выстрелить. Он бросил пистолет в машину и стал бить Зальцера. И в этот момент его начало тошнить.
Он бил Зальцера, но тот только стонал и не пытался сопротивляться. "Сражайся, сволочь!", – кричал Попов, уже зная, что не сможет убить это существо.
Последние строки книги: "Я отвернулся от него и споткнулся о дерево, чувствуя себя так, как будто внутри меня извергся вулкан. Меня рвало. Затем мой разум начал проясняться. Все, через что я прошел последние пять лет, интриги, мерзкие политические манипуляции – я извергнул грех, стыд и печаль. Когда все кончилось, я почувствовал опустошение. Я стал пустым и в каком-то смысле свободным. Я сел в машину и уехал. А Зальцер – думаю, он все еще продолжал валяться на земле. Я не оглядывался".Читайте еще истории:
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