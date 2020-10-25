Истории спецслужб. Центр "Смерть": ученые-убийцы на службе Владимира Путина

ЦЕНТР "СМЕРТЬ". Журналисты нашли в России комплекс, который делает военные спутники, компьютерные вирусы, помогает убивать врагов Путина. А в свободное время – занимается спортивным питанием
Сегодня – сенсация, которую вы могли пропустить. Коллеги из Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Радио Свободы больше года проводили расследование, посвященное яду "Новичок". И вскрыли связь между военными институтами и киллерами из ГРУ России, которые предпринимали попытки убийства по всему миру.
Как выяснили расследователи, разработка "Новичка" не прекратилась. Например, усовершенствованной версией мог быть отравлен Навальный. Военный яд совершенствуется в научном комплексе. Ученые сопровождают киллеров. Создают военные спутники. Компьютерные вирусы, которые могут отключать целые страны. А в свободное от убийств и секретов время... занимаются спортивным питанием.
В свое время в постановочном интервью киллеры, подозреваемые в попытке убийства Скрипалей, признавались, что работают в "фитнес-индустрии". "Все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины". Киллеры не соврали. Это оказалось "корпоративным юмором".
НОВЫЕ ДАННЫЕ. Журналисты установили, что разработка отравляющих веществ семейства "Новичок" не была прекращена с распадом СССР и продолжается под руководством выходцев из военных научных институтов, рассказывают журналисты РС.
Ведущую роль в этих разработках играет расположенный в Москве научный центр "Сигнал", формально занимающийся экспортным контролем.
Еще одна ключевая организация – Испытательный институт военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал как с директором и учеными "Сигнала", так и с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Скрипалей.
Возглавляемый Чепуром институт тесно связан с петербургской Военно-медицинской академией им. Кирова, которую закончил один из "солсберийских отравителей", военный врач Александр Мишкин (который называл себя Петров).
Чепур неоднократно звонил как Мишкину, так и его начальнику, генерал-майору Андрею Аверьянову, командиру войсковой части ГРУ №29155, которая готовила и тренировала убийц.
Журналисты установили, что убийцам-ученым удалось разработать новую систему доставки "Новичка" в организм – с помощью нанокапсул. Они позволяют достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" – оба этих фактора проявились при отравлении Навального.
Также, по данным журналистов РС, убийцы Мишкин и Чепига говорили правду в постановочном интервью, когда утверждали, что связаны со спортивным питанием: побочной сферой деятельности (легендой для строго засекреченных разработок) "Сигнала" являются многочисленные БАДы и сухие смеси для спортивных напитков. Они запатентованы и внесены в лекарственные справочники, но практически ни один из них нельзя найти в открытой продаже.
Производителем этих добавок по документам является институт, чей основной профиль – химическая и биологическая безопасность РФ, а также уничтожение химического оружия.
КАК ЖУРНАЛИСТЫ НАШЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Журналисты имеют доступ к биллингу мобильных телефонов сотрудников российских спецслужб и подозреваемых участников заказных убийств. Одна из версий, как они получают их – содействие западных спецслужб. Местоположение также позволяет установить, где и когда находились носители номеров.
Как пишет The Insider, 27 февраля 2018 года сотрудники ГРУ из в/ч 29155 собрались в штаб-квартире на Хорошевском шоссе (Москва). Скорее всего, добавляет Радио Свободо, в этот день и решалось, кто отправится в Солсбери.
Через 3 дня Мишкин, Чепига и Сергеев отправятся в Британию, чтобы отравить Скрипаля и его дочь "Новичком".
Это – старая информация. Но журналисты продолжили работу и распутали клубок связей. Откуда ГРУ и ФСБ берет яд?
Журналисты установили, что в совещании принимал участие начальник петербургского ГНИИ военной медицины Сергей Чепур, доктор медицинских наук и профессор Военно-медицинской академии имени Кирова (там учился Мишкин).
Главная специализация Чепура — токсикология, причем одна из его профильных тем — именно отравление антихолистеразными ядами (к классу которых относится и "Новичок").
Биллинги телефонных переговоров с данными по геолокации (имеются в распоряжении Bellingcat), свидетельствуют о том, что в этот день Чепур прилетел из Петербурга в Москву, созвонился с несколькими офицерами из в/ч 29155 и направился на совещание.
Встреча длилась 3 часа, после чего Чепур позвонил исследователю из НЦ "Сигнал" и направился в 27-й научный центр Минобороны РФ, который является "головным научным учреждением Минобороны РФ в военно-химической и военно-биологической областях.
В этом визите в 27-й НЦ к нему присоединился специалист по ингибиторам холинэстеразы Виктор Таранченко, который ранее и сам работал в 27 НЦ, а затем перешел на работу в "Сигнал".
Встреча продлилась около часа. В подобных совещаниях в ГРУ Чепур принимал участие не первый раз. За несколько месяцев до этого отравители из той же войсковой части вылетели в Швейцарию. Всего в операции участвовало не менее пяти человек, включая всех троих отравителей из Солсбери (Мишкин, Чепига, Сергеев).
Кто был их мишенью — неясно (журналисты не исключают, что в Швейцарию прилетал или должен был прилететь сам Скрипаль, но тогда что-то пошло не так), пишет The Insider.
Журналисты установили, что ученые постоянно поддерживали контакт с киллерами из ГРУ, консультировали и помогали. Также журналисты установили, что ученые-убийцы контактировали с представителями ФСБ (отсюда возникло предположение, что за отравлением Навального может стоять и ФСБ, не обязательно ГРУ).
Помимо специалистов по "Новичку", в "Сигнале" есть и эксперты в области наноинкапсуляции — Георгий Назаров и Сергей Галан, также выходцы из 27 НЦ Минобороны.
ЦЕНТР "СМЕРТЬ". Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, под одной крышей с которым находится "Сигнал", позволяет предположить, что в здании собрано несколько групп ученых, которым поручены самые секретные и щепетильные задачи – далеко не только в области создания отравляющих веществ, пишет Радио Свобода.
Журналисты, по всей видимости, нашли комплекс научных институтов, который сопровождает убийства, занимается секретными военными разработками, а также создает компьютерные вирусы и помогает российским хакерам.
- в 2019 году журнал The Space Review опубликовал расследование, в котором пришел к выводу: ЦНИИХМ занимался созданием секретных военных спутников-инспекторов, которые могли бы использоваться для уничтожения спутников потенциального противника;
- в 2018 году ЦНИИХМ оказался в центре еще одного скандала: специализирующаяся на кибербезопасности американская компания FireEye опубликовала отчет о вредоносном вирусе Triton, с помощью которого были атакованы объекты энергетической инфраструктуры во всему миру. Cледы привели экспертов FireEye к хакерской группе TEMP.Veles, использовавшей в числе прочего один из IP-адресов ЦНИИХМ.
ЧТО ГОВОРЯТ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ. В разговоре с The Insider Таранченко заявил, что никогда не занимался "Новичком" и что это вообще не область его специализации. Но его публикации свидетельствуют об обратном – он врет.
Чепур сказал, что никогда Мишкину, Сергееву и Аверьянову не звонил и что все химоружие в России уничтожено. Но данные операторов доказывают – он врет. В беседе с РС Чепур сказал, что не знает, кто такой Мишкин. "Не обманывайте себя и меня. Вы можете проверить мою адресную книгу и увидеть, что никаких Мишкиных там нет", — сказал он.
Глава центра "Сигнал" Артур Жиров внимательно выслушал вопрос журналистов РС о связи его организации с программой разработки "Новичка", после чего повесил трубку. Андрей Аверьянов не ответил на звонки. Телефоны Антохина и Мишкина были выключены. В центре "Сигнал", ГНИИИ и 27-м научном центре Минобороны не захотели говорить с журналистами.
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